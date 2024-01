Ouahbi incite les femmes marocaines « victimes de violence numérique » à s’adresser à la Justice

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, an exhorté les femmes marocaines “victimes de violence numérique” de déposer des plaintes et faire recours à la justice afin de défendre leur vie privée et leur dignité.

Lors d’une séance de questions / réponses, Ouahbi a expliqué qu’il y a “un vide législatif” de ce côté, soulignant que le nouveau projet de Code pénal comportera un certain nombre de “mesures coercitives” pour mettre fin à cette situation.

Ces mesures qui seront mises en place vont sanctionner le fait de porter atteinte à la vie privée des femmes, notamment en publiant leurs photos ou leurs enregistrements audio.

Par ailleurs, la même règle s’appliquera au harcèlement sexuel numérique sera puni également, l’exploitation des images, ou la capture, l’enregistrement et la diffusion des déclarations ou d’informations, qu’elles soient authentiques ou fallacieuses, à l’encontre d’une personne sans son consentement, a-t-il ajouté.

Article19.ma