Vidéo – Ouverture d’une enquête suite à un vandalisme d’une école par ses élèves à Sidi Slimane

Choc et indignation. Une enquête a été ouverte par des gendarmes et la Direction régionale de l’Éducation nationale de Sidi Slimane, suite à des actes de vandalisme commis par des élèves de l’école « Al Laabiyat ».

Le collège qui se trouve dans cette région du Gharb a été saccagé par un groupe d’élèves en colère, suite à la grève des enseignants qui sévit depuis des mois dans le secteur.

Dans la video, en partage sur les réseaux sociaux, on voit certains de ces élèves annonçant, à haute voix, qu’il n’y a plus de classe et que la porte est ouverte à l’école buissonnière.

Un fine, il ne leur manquait que de chanter le célèbre morceau de la chanson des Pink Floyd : « We don’t need no education. We don’t need no thought control… Hey, teacher, leave us kids alone ».

تلاميذ ثانوية اللعبيّات بمديرية سيدي سليمان هجمو على المؤسسة و هرسو الزجاج و لاحو الأوراق و رونو الدنيا pic.twitter.com/REBh4VkOFH — Iqbal boufous (@IqbalBoufous) January 8, 2024

