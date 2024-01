Accidents de la circulation – Maroc : Hausse de 9,5% des décès durant les dix premiers mois de 2023

Le nombre de décès des accidents de circulation routière a augmenté de 9,5% durant les dix premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente, a affirmé le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

L’analyse des statistiques des accidents corporels de la circulation entre 2022 et 2015, année de référence pour la stratégie nationale de la sécurité routière, révèle en revanche une diminution du nombre de décès de 22,47% toutes catégories confondues, à l’exception de la catégorie des deux-roues qui a enregistré une augmentation du nombre de décès de 31,14%, a indiqué M. Abdeljalil qui a présidé vendredi les travaux de la 10ème session du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), sanctionnée par l’adoption du plan d’action de l’Agence et de son budget pour 2024.

+ Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 +

Cité dans un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique, le ministre a invité l’ensemble des parties prenantes à prendre part aux travaux de l’évaluation des réalisations et des contraintes de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 et la formulation d’une vision, d’objectifs et d’un plan d’action pour les cinq prochaines années.

Concernant la mise en œuvre de son plan d’action au titre de l’année 2023, la NARSA a poursuivi la réalisation d’un nombre important de projets, à l’instar du renforcement de la gestion de la sécurité routière aux niveaux régional et local et l’adoption d’un nouveau programme de renouvellement du parc d’autocars et de camions de transport de marchandises.

La NARSA a également poursuivi la mise en œuvre du programme national du contrôle routier et l’installation des radars fixes pour le contrôle des infractions de vitesse, en plus des radars mobiles pour le contrôle de vitesse par les services du contrôle routier.

S’agissant de l’amélioration des services offerts aux usagers et aux professionnels, la NARSA a procédé à la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc de véhicules de transport routier, du programme de formation continue au profit des conducteurs professionnels, ainsi qu’à l’accélération de la digitalisation des services.

Article19.ma