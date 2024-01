Cinéma – « Oppenheimer » sacré meilleur film dramatique au Golden Globe

Le long métrage « Oppenheimer » de son réalisateur Christopher Nolan a remporté, à Los Angeles, le Golden Globe du meilleur film dramatique.

Ce film, qui retrace la vie du père de la bombe atomique, a pris le meilleur sur « Anatomie d’une chute », « Killers of the Flower Moon », « Maestro », « Past Lives – Nos vies d’avant » et « La Zone d’intérêt », selon euronews.com.

Sacré lors d’une cérémonie organisée dimanche soir, le long-métrage explore les états d’âme du scientifique Robert Oppenheimer face aux conséquences dévastatrices de sa création, et son héritage face à l’histoire.

+ Le Golden Globe du meilleur réalisateur remporté par Christopher Nolan +

De son côté, l’acteur irlandais Cillian Murphy a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour son incarnation du père de la bombe atomique dans « Oppenheimer », alors que l’Américaine Emma Stone a décroché le prix de la meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle dans « Pauvres Créatures ».

Pour sa part, Christopher Nolan a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur pour « Oppenheimer ».

L’actrice américaine Lily Gladstone, elle, a été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans « Killers of the Flower Moon », tandis que son compatriote Paul Giamatti a reçu le prix du meilleur acteur dans une comédie, pour son rôle dans « Winter Break ».

Par ailleurs, « Pauvres Créatures » du réalisateur Yorgos Lanthimos a obtenu le Golden Globe de la meilleure comédie.

Le prix du meilleur film en langue étrangère, lui, est revenu au long-métrage français « Anatomie d’une chute » de sa réalisatrice Justine Triet, ajoute la même source.

Article19.ma