Vidéo – La porte de l’avion Boeing 737 d’Alaska Airlines retrouvée dans un jardin de Portland (Média)

Insolite. Un professeur à Portland aux États-Unis, a retrouvé un morceau de la porte du Boeing 737 d’Alaska Airlines dans son jardin, après que la pièce s’est détachée vendredi dernier lors d’un vol opéré par la compagnie Alaska Airlines.

Portland est la plus grande ville de l’Oregon, État du nord-ouest des États-Unis et elle est à près de 4.000 kms de l’Alaska.

« Je suis heureuse d’annoncer que nous avons trouvé le panneau de porte », a déclaré lors d’une conférence de presse Jennifer Homendy, présidente de l’agence américaine chargée de la sécurité des transports, le National Transportation Safety Board (NTSB).

« (L’enseignant) a pris une photo. Sur les photos, je peux juste voir l’extérieur du panneau de la porte, les parties blanches. Nous ne voyons rien d’autre, mais nous allons aller le chercher et commencer à l’analyser », a-t-elle indiqué.

+ « Je vais mourir ? » +

La porte avec un hublot s’est envolée, lorsque l’appareil, un Boeing 737 MAX 9, était situé à près de 5.000 mètres d’attitude. Face à cet incident, qui a occasionné quelques blessés légers parmi les 171 passagers et 6 membres de l’équipage, l’avion a fait demi-tour vers Portland, au lieu d’atterrir comme prévu initialement à Ontario, rappelle le site bfmtv.

Plusieurs passagers sont revenus sur cette difficile expérience. « C’était vraiment brutal. À peine en altitude, la façade du hublot s’est détachée », a témoigné Kyle Rinker sur la chaîne américaine CNN.

« La première chose qui m’est venue à l’esprit c’était ‘je vais mourir' », a expliqué une autre passagère, Vi Nguyen quotidien américain The New York Times.

D’après la NTSB, personne n’était assis aux deux places à côté de la cloison qui s’est envolée. Mais selon des passagers cités par le quotidien de Portland, The Oregonian, un adolescent assis dans cette rangée a eu sa chemise arrachée par la décompression, occasionnant des blessures légères, ajoute la même source.

L’incident intervient après une série de problèmes techniques et deux crashes ces dernières années pour le 737 MAX. Les deux accidents, qui ont fait 346 morts en octobre 2018 et mars 2019, ont entraîné le maintien au sol du 737 MAX durant 20 mois et l’imposition de changements dans le système de contrôle en vol, selon bfmtv.

