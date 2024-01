Vidéo – Dounia Batma dévoile d’importants détails sur l’affaire « Hamza Mon BB » et implore la Grâce Royale

Dans un live sur son compte Instagram, la star casablancaise, Dounia Batma, s’est finalement exprimée sur l’affaire judiciaire impliquant « Hamza Mon BB », qui a secoué l’opinion publique marocaine en 2019, un scandale qui lui causé d’être condamnée à un an de prison ferme.

Selon journal électronique “hespress.ma”, Dounia Batma a commencé par exprimer sa gratitude à la justice marocaine pour son récent acquittement ainsi que celui de sa sœur, Ibtissam Batma, aussi bien en première instance qu’en appel dans l’affaire « Hamza Mon BB», après qu’il s’est avéré qu’elles n’avaient aucun lien avec ce compte sur le Net, selon l’expertise menée sur leurs téléphones.

+ Un complot dénoncé +

La chanteuse a dénoncé « un complot » visant à ternir sa réputation. Des preuves falsifiées, des incitations sur YouTube et une campagne orchestrée a-t-elle affirmé, démontrant les stratagèmes malveillants incluant toutes sortes d’injustices, d’intimidation, de jurons, de calomnies et de diffamation, afin de nuire à sa carrière et à sa vie personnelle malgré ces faits, elle a gardé le silence pour ne pas perturber le déroulement de l’affaire, selon ses dires.

Dounia Batma a répondu aux récentes déclarations de l’artiste « S. Ch », à travers des documents du procès-verbal de la police détaillant la plainte déposée contre elle et sa sœur les accusant de l’avoir attaquée à travers le compte controversé, alléguant l’absence d’invitation à sa cérémonie de fiançailles, contrairement à ce que « S. Ch » avait promu ; “ qu’elle poursuivait en justice le compte et que la justice a révélé qui était derrière cette affaire”.

L’artiste a révélé des détails troublants sur l’implication de son ex-mari dans le complot, qui divulguait ses secrets personnels et tout ce qui se passait chez elle, notant que la condamnation prononcée était basée sur de faux témoignages, et pas sur la base de preuves concrètes contre elle.

« Je suis une citoyenne avant d’être un artiste, et je peux bénéficier de la grâce royale, et je tiens à remercier tous ceux qui ont manifesté leur solidarité avec moi et ma sœur face à cette crise, et je me demande si c’était ma faute si j’ai chanté pour ma patrie, effectué une tournée artistique dans le Sahara marocain et j’ai chanté pour le roi et porté la tenue Sahraoui ”, s’est interrogé l’artiste.

+ Un appel émouvant pour la Grâce Royale +

Dounia Batma a adressé un message au roi Mohammed VI, demandant la Grâce Royale, en tant que citoyenne marocaine, victime d’injustice et de complot depuis plus de quatre ans, après qu’elle s’est vue mêlée à tort dans cette affaire.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous glorifie, et vous comble en les personnes de Son Altesse Royale le bien-aimé Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale la vénérable Princesse Lalla Khadija, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de l’ensemble des membres de l’Honorable famille Royale, je suis Dounia Batma parmi vos serviteurs fidèles, je souhaiterais par la présente bénéficier de votre compassion et votre pitié envers moi et mes filles, et que votre Majesté me protège de cette injustice”, a plaidé Batma dans son live.

Il est à noter que l’artiste Dounia Batma et le reste des accusés dans l’affaire « Hamza Mon BB », sont poursuivis pour les chefs d’accusation de « participation à l’accès frauduleux au système de traitement automatisé de données, ainsi que la diffusion non autorisée d’informations personnelles, de propos diffamatoires et de menaces via des plateformes numériques. »

Affaire à suivre…

Article19.ma