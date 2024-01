Analyse – Les États arabes doivent agir maintenant et planifier « le lendemain » de la guerre à Gaza (Chatham House)

Prospective. Près de trois mois après le début de la guerre dévastatrice à Gaza qui a fait plus de 21 000 morts palestiniens, aucun État arabe, individuellement ou collectivement, n’a encore formulé de plan ou de stratégie pour gérer les retombées de la guerre ou pour tracer une voie pour soutenir l’État palestinien.

Sous la pression du fort soutien de leur population à la Palestine, soucieux de ne pas approuver la campagne militaire israélienne et méfiants face aux défis diplomatiques et régionaux à venir – y compris le risque d’un conflit régional plus large qui pourrait impliquer le Hezbollah et l’Iran – les États de la région ont plutôt donné la priorité appelle à un cessez-le-feu et a élevé la catastrophe humanitaire au rang de préoccupation de premier ordre, note le think tank britannique Chatham House.

Bien sûr, ils ont raison, sauver des vies et empêcher les « transferts de population », comme l’ont suggéré certains ministres israéliens d’extrême droite, doivent être la priorité, mais cela ne devrait pas empêcher les États de la région de travailler ensemble pour soutenir les Palestiniens.

Cela ne devrait pas non plus les empêcher de s’appuyer sur les succès de la série de désescalades de l’année dernière : entre l’Arabie saoudite et l’Iran, les Émirats arabes unis et la Turquie, et avant cela entre le « groupe des quatre » – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte – et le Qatar. Pour préserver ces succès et faire preuve d’agence régionale, le moment est venu pour les États d’agir, ajoute la même source.

+ Risques de retarder les perspectives de paix potentielles +

Les pays de la région espéraient que ce plan axé sur le cessez-le-feu ferait pression sur l’administration Biden pour qu’elle impose urgence et retenue à Israël. Dans le cadre de cette stratégie, les États arabes ont refusé de discuter de la reconstruction « du lendemain » ni des scénarios politiques ou sécuritaires et ont plutôt confié ces discussions à l’administration Biden, selon ce think tank.

Ces États n’ont pas non plus voulu légitimer les actions militaires d’Israël et ont refusé de financer les efforts de reconstruction sans garantie qu’Israël ne lancerait pas de nouveaux cycles de bombardements. Ce n’est qu’avec un cessez-le-feu en main, disent-ils, qu’ils pourront commencer à réfléchir à leur rôle dans le processus complexe de règlement politique.

Cette stratégie comporte cependant de nombreux risques qui pourraient retarder toute perspective potentielle de paix – notamment en retardant davantage la vision plus large de l’intégration régionale qui incluait Israël.

C’est une erreur dangereuse de supposer qu’un processus de paix émergera naturellement de cette guerre, comme semblent le faire beaucoup, y compris des dirigeants politiques. Sans une planification régionale et des investissements sérieux à Gaza, le résultat potentiel qui pourrait se matérialiser serait l’anarchie et un vide politique palestinien aux côtés de la sombre réalité de la famine, de la maladie et de la mort, souligne la même source.

+ Menace d’escalade régionale +

Plus généralement, les États de la région ont été pris au dépourvu par les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont (pour l’instant) ralenti la vision plus large d’une désescalade à l’échelle régionale et les efforts d’intégration de ces dernières années.

En construisant ces rapprochements, les dirigeants de la région ont donné la priorité aux intérêts nationaux pragmatiques. Les accords de normalisation des accords d’Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, la réadmission de la Syrie dans la Ligue arabe, la réconciliation entre les États du Conseil de coopération du Golfe et la détente de l’Iran et de l’Arabie saoudite – tous ont ignoré la création d’un État palestinien, relève le think tank.

Un accord de normalisation historique entre Israël et l’Arabie saoudite, soutenu par Washington, visait également à renforcer l’intégration économique et régionale. L’approche actuelle, si elle n’est pas modifiée, mettra très certainement en péril ces acquis.

Attendre qu’un cessez-le-feu soit obtenu retardera encore davantage un processus de règlement politique complexe et urgent, qui peut être facilement entravé par l’escalade régionale déjà en cours avec les attaques des Houthis dans la mer Rouge et à Bab el Mandeb, et celles parrainées par le Hezbollah sur le territoire (Frontière libanaise). De plus, la colère régionale face au nombre de morts et aux destructions à Gaza ne sera pas facile à surmonter et risque de retarder encore les choses.

+ Aucune certitude d’un cessez-le-feu dans l’immédiat +

Les États du Golfe doivent également considérer la situation telle qu’elle existe : alors que l’administration Biden fait progressivement pression sur Israël pour qu’il modifie ses opérations à Gaza, un cessez-le-feu n’est toujours pas imminent. Les négociations sur les otages entre Israël, le Qatar, le Hamas et les États-Unis se poursuivent, mais rien ne garantit qu’un tel processus aboutira à un cessez-le-feu.

Le récent assassinat du leader du Hamas Salah al Arouri à Beyrouth met en évidence les risques régionaux plus larges qui ne font qu’augmenter. Attendre Washington seul ou jusqu’à ce qu’Israël atteigne son objectif impossible de déraciner le Hamas ne suffira pas non plus.

L’administration Biden ne peut pas, à elle seule, gérer des scénarios « du lendemain » au cours d’une année électorale américaine critique qui pourrait voir Donald Trump revenir comme adversaire de Biden. Les États-Unis sont considérés comme la seule puissance capable d’imposer un cessez-le-feu et une résolution politique à Israël et aux Palestiniens.

Il faudra une toute-puissante injection de volonté politique pour amener l’administration Biden à restreindre Israël – en particulier pendant une année d’élection présidentielle – et une diplomatie créative et aventureuse pour travailler avec tous les dirigeants représentant les Palestiniens.

Dans un monde idéal, Israéliens et Palestiniens trouveraient une solution entre eux ou les puissances régionales proposeraient et encourageraient les deux parties à s’unir pour résoudre la crise – il ne serait pas nécessaire que les puissances extérieures imposent quoi que ce soit à la région du Moyen-Orient. Jusqu’à présent, l’intervention occidentale s’est rarement bien terminée.

+ Les États de la région portent la responsabilité +

Des leçons douloureuses peuvent et doivent être tirées des interventions menées par l’Occident en Irak et en Libye, où les plans du « lendemain » étaient soit inexistants, soit mal conçus et mal mis en œuvre. Si les États-Unis sont prêts à assumer le gros du travail diplomatique consistant à imposer un cessez-le-feu, ce qu’aucun autre pays ne peut faire, et à fixer les paramètres des négociations, alors les États de la région ont également une responsabilité.

Grâce à leurs liens avec les deux parties, ils sont en position de force non seulement pour soutenir ce qui pourrait ressembler à un processus de paix à la manière de Madrid de 1991, mais aussi pour jouer un rôle déterminant dans sa mise en œuvre.

C’est la réalité même pour les États de la région qui se sentent incapables de mettre fin à la guerre à Gaza par des moyens diplomatiques – la Jordanie et la Turquie ont retiré leurs ambassadeurs à Tel Aviv et ont clairement exprimé leur horreur de la politique israélienne. Eux aussi devraient donc commencer à planifier la notion discréditée du « lendemain ».

Les États du Golfe soutiennent depuis longtemps de manière convaincante qu’ils n’auraient jamais dû être exclus des négociations sur l’accord nucléaire iranien. Dans les années qui ont précédé la guerre à Gaza, ils ont réclamé et réussi à acquérir une plus grande autonomie pour gérer leur propre quartier. Ils sont donc désormais en position de force pour assumer la responsabilité de gérer les problèmes de sécurité de leur région – notamment en soutenant la création d’un État palestinien, conclua Chatham House.

Article19.ma