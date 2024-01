Entomologie – Une nouvelle espèce de coléoptères « métallique » découverte au Maroc

Découverte. Lors d’une randonnée dans les montagnes de l’Atlas au Maroc, des chercheurs ont repéré une petite créature brillante, une nouvelle espèce « négligée » par les scientifiques, il s’agit de coléoptères.

Selon une étude publiée le 4 janvier dans le European Journal of Taxonomy, c’est là qu’ils ont découvert une nouvelle espèce : Lampromeloe pantherinus, ou coléoptère ressemblant à une panthère. On pensait à l’origine que était une autre espèce similaire de coléoptère vésiculeux, ont indiqué les chercheurs.

Celle-ci a été déterminé comme une nouvelle espèce grâce à des tests ADN et à son apparence physique, y compris les organes génitaux masculins, ses ailes et son pronotum, qui est la structure en forme de plaque recouvrant le haut de son corps, selon le site miamiherald.com.

+ De nouvelles espèces +

Les experts ont examiné huit spécimens collectés au Maroc et en Algérie, les coléoptères ont une structure élytre particulièrement structurée, qui sont ses ailes avant, d’après l’étude.

Les chercheurs ont décrit le modèle de patchs « larges et brillants » sur l’élytre de la créature comme « un peu rappelant le motif de fourrure d’un léopard ». Les insectes manquent d’ailes volantes fonctionnelles.

Les scientifiques ont déclaré que les insectes étaient « robustes », avec le corps des spécimens mesurant entre environ 0,5 pouce et 0,7 pouce et les élytres mesurant entre environ 0,2 pouce et 0,4 pouce. Leurs antennes « relativement courtes » mesurent environ 0,3 pouce.

Leurs têtes sont « trapézoïdales », et elles ont des griffes « lisses » et « courbes », selon les chercheurs. Leurs yeux sont « relativement petits » et « en forme de rein ».

+ « Principalement vert métallique » +

Le corps de la nouvelle espèce est « principalement vert métallique » avec quelques taches « brillantes » allant du « violacé » au « vert foncé et bleuâtre », ont indiqué les experts. Leur tête et leur pronotum sont « violet foncé » et verts au centre, et leurs élytres sont « violet très foncé » avec un motif « noirâtre » et « vert foncé ».

Les chercheurs ont déclaré que la nouvelle espèce est connue dans les montagnes de l’Atlas et dans les « zones adjacentes ». Des spécimens ont été trouvés au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Espagne, mais des explorations plus approfondies sont nécessaires pour établir une aire de répartition plus concrète.

Les coléoptères habitent des habitats « ouverts », tels que les prairies, les champs et les lisières des forêts, et vivent généralement dans des zones de moyenne à haute altitude, ont indiqué les experts.

La nouvelle espèce a été nommée pantherinus, ce qui signifie « semblable à une panthère », en raison de la forme de ses ailes, selon les scientifiques. Le nom sert également à commémorer le dernier lion de Barbarie sauvage connu, abattu en 1942 à Tizi n’Tchika, un col de montagne au Maroc où vivent les coléoptères, ajoute le Miami Herald.

Article19.ma