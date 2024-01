Présidentielles US 2024 – Biden accuse son adversaire Trump d’utiliser la réthorique de « l’Allemagne nazie »

Grave accusation à 10 mois des élections présidentielles 2024. Et pour cause, lors d’un discours de campagne en Pennsylvanie, Joe Biden a accuse, ce vendredi 5 janvier, son adversaire – Donald Trump – qui le devance dans les sondages-, d’utiliser la rhétorique de « l’Allemagne nazie » et d’être « prêt à sacrifier » la démocratie américaine.

« Il (Trump) parle du sang des Américains qui est empoisonné, utilisant exactement le même langage que celui utilisé dans l’Allemagne nazie », a dit le président démocrate qui s’exprimait sur un ton calme et mesuré.

Biden a averti ses auditeurs que Trump était « prêt à sacrifier » la démocratie américaine afin de régner seul comme un dictateur.

« L’équipe de campagne de Donald Trump est obsédée par le passé, pas le futur. Il est prêt à sacrifier notre démocratie afin d’obtenir le pouvoir », selon le président démocrate qui veut donner un coup d’accélérateur à sa campagne pour 2024 en référence à l’assaut du Capitole survenu il y a trois ans.

+ « Non à la violence politique » +

Donald Trump cautionne la « violence politique », tout comme ses partisans, a également dénoncé vendredi Joe Biden.

« Trump et ses partisans MAGA (« Make America Great Again », slogan phare du milliardaire républicain ) non seulement cautionnent la violence politique mais ils en rient », a fustigé Biden lors d’un speech télévisé live de près d’une heure.

Pour rappel, Biden âgé de 81 ans a beaucoup insisté sur « l’insurrection » et « les insurgés » du 6 janvier 2021 qui ont envahi violemment le Capitole et porté atteinte à la démocratie américaine, et ce afin de décrédibiliser Trump aux yeux du peuple américain.

L’assaut du Capitole reste un sujet de discorde aux États-Unis: un quart des Américains pensent, sans preuve, que le FBI en est à l’origine, selon un sondage du Washington Post et de l’université du Maryland publié cette semaine.

Après la Pennsylvanie, le président américain se rendra ce lundi dans une église de Caroline du Sud où un suprémaciste blanc a tué par balle neuf Afro-Américains en 2015.

Donald Trump va prendre la parole dans une heure et répondre sans nul doute aux accusations de Biden.

Article19.ma