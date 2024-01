Commerce – Le savez-vous : les USA restent le principal fournisseur d’amandes et de noix au marché marocain ?

Au Maroc, les importations de noix et de fruits secs ont atteint un niveau record en 2023.

De janvier à octobre 2023, les importateurs marocains ont importés un nombre record de 66 000 tonnes de noix et de fruits secs, soit 12 % de plus que l’année précédente.

Être l’un des exportateurs de fruits et légumes frais à la croissance la plus rapide au monde, dépend entièrement de l’importation de noix et de fruits secs, en 2022, le Maroc a importé plus de 26 fois plus de ces produits qu’il n’a exporté, selon le site spécialisé EastFruit.

La principale augmentation des importations de ce produit s’est produite entre 2018 et 2021, lorsque les volumes ont plus que triplé.

+ Les amandes, les noix et les raisins secs, les 3 premières catégories d’importations +

En 2022, en raison du ralentissement de l’économie mondiale, de la hausse des coûts logistiques et d’autres défis économiques, le Maroc a légèrement réduit les importations de noix et de fruits secs. Cependant, il ne s’agissait que d’un revers temporaire, et à la mi-2023, le marché marocain a montré des signes de reprise, ajoute la même source.

Les amandes, les noix et les raisins secs sont toujours les trois premières catégories d’importations de noix et de fruits secs au Maroc, mais leur part combinée est passée de 91 % en 2018 à 88 % en 2022.

Pendant ce temps, les importations de ces deux dernières catégories ont doublé en moyenne au cours de la même période, tandis que les volumes d’achat d’amandes ont presque décuplé.

Les segments des noix de cajou et des pruneaux ont connu des taux de croissance encore plus actifs des importations. Les importations de noix de cajou ont été multipliées par 12, et les achats de pruneaux ont augmenté de 19 fois.

+ Les importations de noix de cajou se caractérise par une domination presque complète du Vietnam +

Les États-Unis restent le principal fournisseur d’amandes et de noix sur le marché marocain. Dans le segment des amandes, les exportateurs américains dominent, fournissant presque toutes les importations marocaines. Cependant, sur le marché des noix, les États-Unis perdent du terrain au profit de leurs concurrents de la Chine et du Chili.

Les approvisionnements en noix des États-Unis au Maroc ont diminué de 18 % à 3 000 tonnes de 2018 à 2022, tandis que les exportations du Chili ont augmenté de 50 % pour atteindre 7 000 tonnes, et les exportations de la Chine ont augmenté de plus de 23 fois pour atteindre 5,6 000 tonnes.

La situation était similaire en 2023, les États-Unis sont susceptibles d’exporter une quantité record de noix sur le marché marocain, tandis que la Chine poursuit son expansion.

La structure des importations de raisins secs au Maroc est également en train de changer. En 2018, les principaux fournisseurs de raisins secs au pays étaient l’Inde et la Turquie, mais ils ont été rejoints par l’Ouzbékistan en 2019 et l’Iran en 2020. À la fin de 2022, ces quatre pays représentaient 94 % de tous les approvisionnements en raisins secs sur le marché marocain.

Pendant ce temps, le segment des importations de noix de cajou au Maroc se caractérise par une domination presque complète du Vietnam, tandis que la part des autres pays fournisseurs est relativement faible.

+ La Turquie, plus important exportateur d’abricots secs +

Il existe également des catégories moins importantes d’importations marocaines de noix et de fruits secs, telles que les pistaches, les pruneaux, les noisettes, les abricots séchés, les noix du Brésil, etc., et les importations de presque toutes sont en croissance.

Les importations de pistaches au Maroc ont quintuplé pour s’étaler pour s’élever à 1,8 tonnes de 2018 à 2022, et les États-Unis étaient presque le seul exportateur de ces noix sur le marché marocain.

Les principaux fournisseurs de pruneaux au Maroc sont l’Espagne, l’Ouzbékistan, la Roumanie et la Moldavie, et les principaux fournisseurs de noisettes sont la Turquie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan.

La Turquie est également le plus important exportateur d’abricots secs vers le Maroc, et les pays d’Amérique du Sud (Pérou, Bolivie et Brésil) fournissent des noix du Brésil au marché marocain.

Article19.ma