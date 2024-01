Étude – Les rapaces africains confrontés à une crise d’extinction

Les grands rapaces africains, tels que le messager sagittaire et l’aigle chasseur de serpents (Circaète brun), sont confrontés à une «crise d’extinction» provoquée par l’homme, ont averti des chercheurs dans une nouvelle étude publiée vendredi.

«Les menaces humaines comprennent la chasse, les empoisonnements, les électrocutions ou les collisions avec des infrastructures énergétiques», a souligné l’étude publiée dans la revue scientifique «Nature Ecology and Evolution».

Les scientifiques de l’Université de St Andrews et du Peregrine Fund, qui ont mené cette recherche, ont déclaré que ces grands oiseaux de proie sont également tués pour des raisons de nourriture ou de croyance, alors que leur habitat est de plus en plus menacé par l’expansion humaine.

+ Les oiseaux de plus grande taille sont particulièrement menacés +

«À moins que le réseau de conservation de l’Afrique ne soit étendu et que les autres menaces humaines ne soient atténuées, il est peu probable que les grandes espèces de rapaces survivent sur les terres non protégées du continent d’ici la seconde moitié de ce siècle», a mis en garde l’auteur principal de l’étude, Philip Shaw.

Il a ajouté que les oiseaux de plus grande taille sont particulièrement menacés, car ils ont besoin d’un habitat plus large et se reproduisent plus lentement que les oiseaux plus petits, ce qui rend leurs populations moins résilientes.

«La disparition de ces prédateurs aura de profondes répercussions sur les écosystèmes, car sans eux, les populations de proies peuvent se multiplier de manière dérégulée et constituer une menace pour les cultures», a-t-il poursuivi.

A cet égard, M. Shaw a noté que pour protéger ces oiseaux, il est nécessaire d’étendre les zones protégées en Afrique, conformément à l’un des objectifs fixés lors de la Convention sur la diversité biologique en 2022, ainsi que de gérer plus efficacement les zones protégées existantes.

L’étude a mesuré les changements dans l’abondance de la population de 42 espèces de rapaces dans plusieurs pays africains au cours de deux périodes, de 1969 à 1995 et de 2000 à 2020.

Parmi les oiseaux étudiés, 37 espèces ont connu un déclin, dont 29 ont chuté d’au moins 30 pour cent sur trois périodes générationnelles.

Article19.ma