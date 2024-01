Focus – Comment le Maroc a finalement décroché le droit d’accueillir la Coupe du monde de la FIFA (Média)

À cinq reprises, le Maroc avait fait une tentative d’accueillir la Coupe du monde, alors lorsque le Maroc a finalement été annoncé en octobre en tant que co-hôte, avec l’Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, il y a eu un soupir de soulagement quasi universel.

La première tentative du pays a eu lieu en 1994, mais les États-Unis ont reçu le tournoi avant que la France et l’Allemagne ne aient remporté le Maroc en 1998 et 2006, respectivement. Les yeux marocains se sont illuminés alors que la FIFA a annoncé que l’Afrique accueillerait certainement sa première Coupe du monde en 2010, mais une fois de plus, ses espoirs ont été anéantis alors que l’Afrique du Sud a reçu l’événement historique, relève le site en arabe alarabiya.net.

Lorsque les États-Unis, ainsi que les co-hôtes, le Mexique et le Canada ont battu la candidature du Maroc en 2026, de nombreux autres pays auraient jeté l’éponge. Cependant, un an avant l’annonce prévue de la FIFA, les rêves du Maroc ont finalement été réalisés à la sixième tentative lorsque l’organe directeur du football mondial a confirmé que la nation nord-africaine accueillerait sa première Coupe du monde en 2030, ajoute la même source.

+ Les Marocains sont résilients +

C’était une décision importante et cela signifiait qu’après l’annonce de l’Arabie saoudite comme hôte du tournoi de 2034, des Coupes du monde successives auront lieu dans les pays arabes – une première dans l’histoire du tournoi.

« Au début, tout le monde a été surpris par le moment de l’annonce de la FIFA, mais elle s’est ensuite transformée en joie et en excitation », a déclaré la journaliste de football marocaine Amine al-Amri à Al Arabiya English. « C’est particulièrement spécial pour ceux qui, comme moi, ont vécu les cinq tentatives infructueuses depuis la fin des années 80 », a ajouté al-Amri.

« Organiser une Coupe du monde est un énorme défi. Les Marocains sont résilients lorsqu’ils sont confrontés à des défis comme celui-ci, mais ils n’oublient jamais d’où ils viennent. Je pense que l’oubli des tentatives précédentes sera une erreur majeure parce que vous n’avancez que lorsque vous évaluez vos efforts et reconnaissez vos erreurs », a-t-il déclaré.

+ Une course historique +

Le capitaine de l’équipe nationale, Romain Saiss, a connu la résilience marocaine à de nombreuses reprises lors de 79 apparitions pour son pays. Plus particulièrement, Saiss a mené son équipe à travers une course historique vers les demi-finales de la Coupe du monde 2022 alors que le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les quatre dernières étapes du tournoi.

Après avoir battu des gens comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal sur le chemin des demi-finales, les joueurs et les entraîneurs du Maroc ont été accueillis par des dizaines de milliers de personnes à leur retour à Rabat, où un défilé de bus à toit ouvert les a emmenés à travers la capitale.

Pour Saiss et ses coéquipiers, c’était un aperçu de ce que l’accueil de la Coupe du monde du Maroc signifierait pour ses habitants.

« Nous avons été sur le point d’accueillir la première Coupe du monde africaine en 2010, et l’accent a été mis sur le développement du football, sur le développement du pays », a déclaré Saiss à Al Arabiya English. « Je pense que ce que nous avons fait lors de la Coupe du monde [2022] l’a montré. »

Il a également déclaré : « J’espère que ce que nous avons fait [au Qatar] n’est que le début de quelque chose de vraiment important pour le Maroc. C’est juste la conséquence du travail acharné de la part de la Fédération [Royale Marocaine de Football], du Président et du Roi [Mohammed VI]. »

Saiss a ajouté : « Évidemment, je ne pourrai pas jouer à cette Coupe du monde [2030], mais je serai là pour regarder car ce sera quelque chose de spécial dans l’histoire du Maroc. C’est une énorme opportunité, et je suis sûr que ce sera un tournoi incroyable. »

+ Nourrir une nouvelle génération de talents +

Al-Amri a exprimé son optimisme quant au fait que la Coupe du monde 2030 ne sera pas un point final, mais le début d’un nouveau voyage de football pour le pays. Cependant, il reconnaît qu’il est également important de construire une équipe capable de participer à un tournoi à domicile.

« Le travail de la fédération est en cours, et elle construit une nouvelle génération de talents afin d’avoir les meilleurs choix pour 2030 », a déclaré al-Amri, ajoutant : « L’accueil de la Coupe du monde signifie beaucoup pour les Marocains qui, comme le montre la Coupe du monde au Qatar, sont fous du football. L’organisation du tournoi a toujours été qualifiée de « rêve de la nation ». Donc, maintenant, c’est accompli, nous voulons être en mesure de faire de notre mieux. »

Bien sûr, il sera difficile pour le Maroc de construire une génération de joueurs de football qui ait plus de succès que la récolte actuelle.

Il y a maintenant des joueurs marocains dans les plus grandes ligues du monde et dans les plus grands clubs du monde, y compris Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, Sofyan Amrabat à Manchester United et Noussair Mazraoui au Bayern Munich.

Saiss lui-même a joué pendant six ans dans la Premier League anglaise aux Wolverhampton Wanderers, et comme beaucoup de ses coéquipiers internationaux, le défenseur, qui est actuellement prêté à Al Shabab en Arabie saoudite, a choisi de jouer pour le Maroc malgré son né et l’âge de son élevé en Europe. Il pense que le succès de l’équipe, combiné à l’accueil de la Coupe du monde 2030, verra encore plus de talents émerger pour représenter l’équipe nationale du Maroc à temps pour le tournoi.

+ « Plus facile de choisir le Maroc » +

« Je suis vraiment fier de jouer avec ces joueurs et de les voir grandir et passer aux meilleurs clubs d’Europe », a déclaré M. Saiss. « Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour y parvenir, mais ils le méritent, et cela inspirera également la prochaine génération de joueurs à croire au Maroc », a-t-il ajouté.

« Auparavant, c’était un choix difficile pour certains joueurs de choisir entre le pays de leurs parents et le pays où ils ont grandi, mais aujourd’hui, avec ce que nous avons accompli, il leur sera plus facile de choisir le Maroc », a expliqué Saiss.

« Nous avons montré que nous pouvons encore atteindre le plus haut niveau avec le Maroc, et aussi, nous avons montré certaines valeurs sur le terrain et en dehors dont nous savons qu’elles rendent nos fans fiers. Continuer à le faire [en amont de 2030] est le plus important car la Coupe du monde ne se considère pas seulement au football », a-t-il déclaré.

Après tant de fausses aurores, le Maroc est maintenant prêt à co-accueillir la Coupe du monde avec les voisins ibériques, l’Espagne et le Portugal, en 2030. Le rassemblement mondial quadriennal offre à la nation nord-africaine l’occasion parfaite de mettre en valeur à la fois les prouesses du football du pays ainsi que l’esprit indomptable de ses fans et de ses habitants, ajoute le site arabe.

Article19.ma