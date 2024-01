Vidéo – Des « Coordinations de l’enseignement secondaire » reprennent leurs manifs à Rabat

Colère et indignation. Des centaines d’enseignants et représentants syndicaux des Coordinations du secondaire y compris ceux de la « Cellule 10 » ont battu le pavé à Rabat réitérant les mêmes demandes d’intégration et de mise à niveau de leur statut.

« Étes-vous prêt pour une année blanche », cria dans un mégaphone l’un des syndicalistes à l’intention des manifestants. « Oui nous prêts ! », répondent-ils.

Lors d’une marche pacifique vers midi à travers les principales avenues de la capitale, les manifestants ont brandi des banderoles où on peut lire des slogans de « refus » et de « rejet » des decisions du ministère de l’Éducation nationale relatives au statut des enseignants et aux augmentations de salaire.

La polémique se poursuit entre l’équipe Benmoussa et les Coordinations au moment où le ministère s’attelle à trouver des solutions pratiques aux heures perdues dans l’enseignement public à cause des grèves des qui ont secoué le secteur depuis septembre 2023.

« In fine, les élèves demeurent les victimes de ce bras-de-fer », s’indigne un parent d’élève qui regardait passer les grévistes.

Article19.ma