Vidéo – Un couple de volontaires sauve in extrémis une fillette et sa mère d’une noyade à Brimingham

Des héros ! Au Royaume Uni, un couple d’anglais, dont la femme est en ceinte, a sauvé de justesse une fille de trois ans et sa mère alors que leur voiture est prise dans l’inondation d’une rivière à cause de la tempête.

Selon news.sky.com, Liam Stych et sa partenaire Tia Draper étaient sortis se promener à Hall Green, Birmingham, lorsqu’ils ont vu une voiture Fiat Punto s’enfoncer dans un torrent.

Stynch, ingénieur routier, est monté sur le pont et a sorti l’enfant du véhicule. Il a remis l’enfant à sa compagne Tia Draper, qui est enceinte de cinq mois, avant de secouir la mère et de fixer la voiture au pont pour l’empêcher de couler.

+ Un être humain avec un bon instinct +

Stynch a déclaré que : « Le courant a pris la voiture et elle a heurté le pont. À ce moment-là, elle [la femme dans la voiture] a dit : « J’ai un enfant dans la voiture ». « J’ai grimpé sur le pont et j’ai fait sortir le bébé. La voiture se déplaçait à chaque mouvement qu’elle faisait. Je suis allé à ma camionnette et j’ai pris une sangle à cliquet, j’ai fixé la voiture au pont, et en faisant cela, j’ai fait sortir la femme en même temps. »

M. Stych, parlant à la BBC, s’est décrit comme un être humain avec un bon instinct, mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas un héros.

La tempête Henk, la huitième de la saison des tempêtes de 2023 à 2024, a frappé le Royaume-Uni mardi, apportant des vents de 94 mi/h et de fortes pluies dans de grandes parties du Royaume-Uni.

Plusieurs routes principales ont été fermées en raison d’inondations, certaines lignes de train ont été bloquées par des arbres tombés et des centaines d’alertes et d’avertissements d’inondation ont été émis en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Plus de mauvais temps est attendu plus tard cette semaine, le Met Office émettant un avertissement météorologique jaune pour la pluie couvrant tout le sud de l’Angleterre de midi jeudi à 3 heures du matin vendredi matin, ajoute Sky News.

Article19.ma