Conjoncture – Maroc : baisse des indices du commerce extérieur au T3-2023 (HCP)

Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont enregistré, en glissement annuel, des baisses au troisième trimestre de 2023 de respectivement 17,2% et 18,1%, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La régression de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l’ »énergie et lubrifiants » de 34%, des « demi-produits » de 21,5%, de l’ »alimentation, boissons et tabacs »de 17,2% et des « produits bruts d’origine minérale » de 66,7%, explique le HCP dans sa note d’information relative aux indices du commerce extérieur au T3-2023.

Voici l’intégralité du communiqué du HCP :

