Migration – Le Maroc intercepte plus de 1 100 migrants près des enclaves de Ceuta et Melilla à la veille du Nouvel An (Média)

L’armée marocaine a empêché plus de 1 100 migrants, dont des algériens et des tunisiens, d’atteindre les enclaves de Ceuta et Melilla, selon le site espagnol infomigrants.net.

Plus de 1 100 migrants ont tenté d’atteindre les enclaves de Ceuta et Melilla depuis le Maroc, et ce la veille du Nouvel An, selon l’agence AFP), citant l’État-major général des forces armées marocaines.

Les 175 migrants qui ont été appréhendés à Nador, près de la frontière avec Melilla, seraient originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et du Yémen, a déclaré la même source.

+ 150 migrants interceptés près de Dakhla +

La marine marocaine aurait également intercepté deux bateaux avec plus de 150 migrants à bord près de Dakhla qui étaient en route pour les îles Canaries.

La frontière de 12 kilomètres entre Melilla et le Maroc ainsi que la frontière de huit kilomètres de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l’Europe avec l’Afrique. Bien qu’ils soient protégés par des clôtures, les migrants essaient souvent de traverser le territoire de l’Union européenne (UE) dans l’espoir d’atteindre l’Europe continentale.

En juin 2022, environ 2 000 migrants ont tenté de traverser la frontière entre le Maroc et Melilla. Au moins 37 personnes d’Afrique subsaharienne sont mortes et 76 personnes sont toujours portées disparues.

+ Accord de coopération +

En février 2023, l’Espagne et le Maroc ont signé un accord de coopération sur les migrations. De plus, le Maroc a reçu des centaines de millions de dollars de l’UE ces dernières années pour aider à résoudre le problème.

Les tensions entre l’Espagne et le Maroc ont atteint un sommet en 2021 lorsque Brahim Ghali, chef du Front Polisario, a été traité pour Covid-19 dans un hôpital espagnol. Notant que les Marocains sont la plus grande communauté étrangère d’Espagne, avec environ 800 000 habitants.

L’année dernière, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR a enregistré 1 745 arrivées de migrants irréguliers à Ceuta et Melilla le 24 décembre, dont environ deux tiers à Ceuta.

Avec près de 37 000 arrivées en mer, l’archipel atlantique au large de la côte de l’Afrique de l’Ouest a dépassé l’année dernière les niveaux observés en 2006, l’année record précédente. Plus de 500 personnes sont mortes en route vers les îles Canaries au-dessus de l’océan Atlantique, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations IOM.

Article19.ma