Palestine – Qui est Salah el-Arouri, le numéro 2 du Hamas qu’Israël vient d’assassiner ?

Salah el-Arouri, l’un des plus importants cadres du mouvement palestinien, a été visé mardi par un drone israélien. Sa vie et sa mort se mêle à celle du Hamas, affirme-t-on.

Ce leader palestinien a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe imputée à l’armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, selon les services de sécurité libanaise.

+ Peut-on échapper à son destin ? +

Salah el-Arouri, comme tous les cadres du Hamas, s’attendait à subir ce sort. Membre du bureau politique de l’organisation, il est né près de Ramallah en 1966.

Il a étudié à l’université de Hébron, où il a été élu chef de la faction islamique – et s’est ainsi rapproché du Hamas. C’est l’un des fondateurs des brigades Al-Qassam. Arrêté en 1990, il a passé une vingtaine d’années dans les prisons israéliennes.

Basé en Turquie, il a opéré un spectaculaire rapprochement avec l’Iran en octobre 2017, ce qui lui a permis de reconstruire la présence du parti indépendantiste islamiste sous la protection du Hezbollah – allié de Téhéran.

Celui qui aurait pu être le prochain leader du Hamas était un pragmatique. « Il a favorisé le rapprochement avec le Fatah pour organiser les élections législatives palestiniennes en 2021, finalement avortées. Il peut aussi prôner la violence. C’est lui qui contrôle les activités de l’organisation en Cisjordanie », dit Hugh Lovatt, spécialiste de la Palestine à l’European Council on Foreign Relations, groupe de réflexion basé à Londres.

L’avocat d’une « guerre sur tous les fronts »

Salah el-Arouri a aussi œuvré au rapprochement avec la Syrie en 2022, et permis au Hamas de réintégrer « l’axe de la résistance », un groupe de pays et d’organisations sponsorisés de près ou de loin par l’Iran. Dix ans de révolutions arabes, qui avaient vu l’organisation sunnite fermement s’ancrer dans le camp sunnite, étaient terminés. C’était l’avocat d’une « guerre sur tous les fronts », de Gaza jusqu’au Liban, en passant par la Cisjordanie, la Syrie et les théâtres plus éloignés.

En attendant, il était l’un de ceux qui suscitait un activisme renouvelé dans les territoires palestiniens occupés par Israël, et maintenait une forte pression à la frontière avec le Liban.

Source: Le Soir (Belgique)

