People – Agadir : les deux touristes britanniques reprennent leurs vacances après une agression au couteau

Tout est bien qui finit bien, disait Shakespeare. Et pour cause, les touristes britanniques blessés lors d’une attaque au couteau dans la plage d’Agadir jeudi dernier, par un «repris de justice», ont repris tranquillement leurs vacances.

Selon le site britannique express.co.uk, “TIan ickhill a courageusement pourchassé un homme armé d’une machette jusqu’à la mer” après avoir été attaqué sur une plage d’Agadir.

Et “Malgré le sang qui coulait d’une blessure à la jambe, cet homme de 58 ans, originaire de Hull, dans le Yorkshire de l’Est, s’est jeté dans l’action lorsque son agresseur s’est déchaîné…”

Ian Tickhill âgé de 58 ans, originaire du Yorkshire de l’Est et sa femme Debby profitaient d’un bain de soleil lorsqu’un homme brandissant un couteau a commencé à attaquer les gens, apparemment au hasard, a précisé le site britannique.

Tickhill a déclaré que : « Il a attaqué cinq d’entre nous au total, au moment où il est arrivé à la mer, je pense qu’il était perdu et qu’il ne savait pas quoi faire d’autre. La police a avisé d’attendre parce qu’il avait un survêtement assez lourd dans l’eau par temps chaud ».

+ « Il ne ciblait pas particulièrement les Blancs » +

« Alors qu’il frappait ma femme, je me suis levé et c’est comme ça qu’il m’a attrapé la jambe. J’ai commencé à le poursuivre et c’est à ce moment-là que ma femme a crié et m’a dit que je saignais. », affirme Tickhill.

Il a poursuivi : « La première dame qu’il a frappé est en fait une dame belgo-marocaine, elle ressemble à une locale typique, il ne ciblait pas les Blancs ou quoi que ce soit, il n’a même rien crié. »

« Il n’y a que 100 mètres de plage avant d’être dans la mer, et c’est littéralement le temps que cela a pris. »

Ian Tickhill était remarquablement optimiste au sujet de sa blessure, expliquant : « au début, je pensais qu’il m’avait frappé avec un bâton ou quelque chose comme ça. »

Article19.ma