Focus – La candidature commune Espagne-Maroc-Portugal se prépare à l’examen final de la FIFA

La candidature commune Espagne-Maroc-Portugal devra répondre aux exigences de la FIFA qui commencera à superviser tous les aspects de la proposition dans les trois pays à partir de 2024, à la fin de l’année, la FIFA publiera un rapport d’adéquation contraignant et établira une feuille de route.

Six ans avant la Coupe du monde 2030, la candidature commune de l’Espagne, du Maroc et du Portugal progresse régulièrement. Cependant, depuis que la FIFA a décidé, le 4 octobre, que le projet serait seul candidat au concours, elle s’est imposé des tâches à accomplir, selon insidethegames.biz.

La liste des tâches est longue et exhaustive, couvrant les aspects sportifs, économiques, structurels, environnementaux et logistiques. Il s’agit notamment de l’adéquation des installations sportives pour accueillir les matches et, surtout, de leur capacité à accueillir tout ce qui les entoure : hébergement, zones d’entraînement, transports, assistance et restauration.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc ont signé l’accord d’appel d’offres le 30 novembre. Ce faisant, ils se sont engagés à respecter les règles et le cadre de la FIFA pour l’organisation de la phase finale d’une Coupe du monde en 2030 et ont reçu l’approbation finale de la FIFA le 4 octobre. Cela a transformé leurs aspirations en engagements à respecter strictement les exigences requises pour accueillir un tel événement, souligne la même source.

Depuis, les trois parties travaillent ensemble sur un plan de travail et une feuille de route. La première version de celui-ci sera présentée en juillet. Toutefois, les derniers détails ne seront présentés à la FIFA que fin 2024.

+ La première fois qu’une Coupe du monde se déroulera sur deux continents +

Cette Coupe du Monde est unique, non seulement parce qu’elle se déroulera dans trois pays en même temps, mais aussi parce que la FIFA a décidé d’impliquer les autres candidats, l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine. Cette décision rend la compétition encore plus inédite. Les trois pays sud-américains accueilleront un match, ce qui ajoute à la complexité des infrastructures et de la logistique. Ce sera la première fois qu’une Coupe du monde se déroulera sur deux continents et dans trois pays – six en fait. Le match d’ouverture se jouera en Uruguay.

Il s’agit de commémorer le centenaire de la première Coupe du monde en 1930, remportée par l’Uruguay. L’Argentine et le Paraguay disputeront également leurs matchs d’ouverture dans leurs pays respectifs. Cela crée un lien transocéanique fort au sein de la candidature. Les exigences de la FIFA doivent être satisfaites en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique, trois continents interconnectés. De par sa complexité et ses enjeux géographiques, cette édition est sans doute l’une des plus ambitieuses.

Maintenant que le processus de sélection est terminé, la phase la plus difficile sera de répondre aux normes et exigences requises et de finaliser les sites, où les exigences en matière d’installations sportives sont très élevées. Tout cela sera revu par la FIFA en 2024, année cruciale. La FIFA s’est donnée jusqu’à la fin de cette année pour donner son feu vert ou pour remédier à d’éventuelles lacunes.

Le moment est venu de finaliser les budgets, de comprendre les finances de chaque pays et de déterminer quelles installations nécessitent une amélioration ou une rénovation majeure. Une question clé à résoudre en 2024 est le nombre de sites, avec un minimum de 14 requis pour la compétition.

Des travaux supplémentaires ne seront peut-être pas nécessaires, mais les installations existantes devront peut-être être mises aux normes. Les informations sur les stades sont nombreuses et la FIFA examinera le nombre de places assises, les terrains, les environs et les intérieurs, y compris l’accessibilité et l’emplacement par rapport aux villes, car le transport et les déplacements des équipes seront essentiels.

+ La candidature 2030 se veut un exemple de durabilité, d’égalité et de défense des droits de l’homme +

En 2024, un rapport sera soumis à la FIFA, si nécessaire, détaillant les améliorations à apporter et les fonds disponibles afin de répondre aux normes. Même si la FIFA en sera informée à l’avance, chaque stade ou installation sportive devra également rendre compte de ses activités habituelles.

L’état, les caractéristiques et l’environnement du site seront également un facteur important pour déterminer s’il sera prêt pour la première phase du tournoi ou s’il disposera des installations nécessaires pour les phases suivantes.

Ce qui les entoure est tout aussi important que les sites eux-mêmes : la capacité des hôtels et la capacité des équipes à s’entraîner dans un environnement approprié pendant la Coupe du Monde. Il y aura un nombre minimum d’hôtels sur les sites. Il y aura également des installations parallèles pour les équipes. Chaque hôtel doit disposer d’une installation sportive associée pour l’entraînement. Chaque équipe se verra attribuer un hôtel et un terrain d’entraînement bien à l’avance afin de pouvoir organiser son travail. Il en va de même pour les arbitres, qui se verront également attribuer un hébergement et des installations d’entraînement.

En 2024, les sites, hébergements et installations d’entraînement seront finalisés, à une date qui sera déterminée par la FIFA. Enfin, la candidature 2030 se veut un exemple de durabilité, d’égalité et de défense des droits de l’homme. Les rapports recueillis par la FIFA pour l’organisation d’un tel événement vont au-delà des lieux.

Ils comprennent une étude sociale de la vie dans chaque endroit, des habitudes de ses citoyens et de la manière dont le football est vécu dans chaque endroit, avec un accent particulier sur le comportement des supporters et les habitudes en matière de santé environnementale dans chaque région. L’impact potentiel de l’événement sur le climat en termes de construction, d’installations et de déplacements de masse sera également pris en compte.

L’Espagne, le Maroc et le Portugal devront fournir des informations sur leurs engagements publics explicites en faveur du développement durable, des droits de l’homme, des achats durables et de l’action climatique afin de certifier que la compétition sera organisée conformément aux exigences de durabilité de la FIFA.

+ Le Maroc, nouveau venu dans l’organisation d’une Coupe du monde +

La feuille de route comprend également une section spécifique visant à garantir le respect des droits de l’homme et de l’égalité. Le respect des règlements de la FIFA sera un facteur clé pour prévenir les incidents et assurer le bon déroulement de l’événement.

Toutes ces stratégies feront l’objet d’un rapport et d’un suivi détaillés de la FIFA au cours de l’année 2024. Les trois pays hôtes, avec l’accord des trois hôtes sud-américains, devront se précipiter pour répondre à toutes ces exigences dès la première année, 2024. , lorsque la candidature commune à la Coupe du monde 2030, la plus ambitieuse de l’histoire, sera officiellement approuvée. Cela est probablement dû à sa complexité géographique.

Pour l’Espagne, ce serait l’occasion de se repenser et de se réinventer. Elle a accueilli la Coupe du Monde 1982. Quarante-huit ans plus tard, ce serait une nouvelle opportunité d’accueillir un événement d’une telle importance. Certaines installations ont été entièrement rénovées, tandis que d’autres doivent être améliorées.

De nombreuses installations et infrastructures ont déjà passé le test, même si elles doivent être renouvelées. Le Maroc est un nouveau venu dans l’organisation d’une Coupe du monde, mais la population et les autorités sont déterminées à y parvenir. Le pays a fait de grands progrès dans le football ces dernières années, atteignant les demi-finales de la dernière Coupe du monde, un exploit historique.

Le Maroc envisage jusqu’à 18 sites : Casablanca et Rabat accueilleraient chacun quatre matches. Le Nouveau Complexe Sportif de Casablanca et le Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, tous deux d’une capacité de plus de 65 000 places, en seraient les principaux sites. Parmi les autres lieux qui pourraient faire leurs débuts dans ce pays africain figurent Tanger, Salé, Kénitra, Agadir, Fès, Oujda et Marrakech, ajoute insidethegames.biz.

Article19.ma