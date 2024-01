Flash – Après un séisme de magnitude 7,6, le Japon lance une alerte au Tsunami

Un nouvel an pas comme les autres. Au Japon, une alerte au tsunami a été enclenchée ce lundi 1er janvier 2024, et ce après qu’un tremblement de terre d’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter et un second d’intensité 7,6 ont été enregistrés dans la péninsule de Noto, au centre du pays.

Les premières vagues du tsunami ont frappé les côtes ouest du Japon dans la matinée et les autoroutes ont été fermées près de l’épicentre du séisme, selon les médias japonais.

Le séisme est survenu aux environs de 16h10 ce 1er janvier, heure locale, soit à 8h10, heure marocaine.

+ « Évacuation immédiate vers les hauteurs » a averti la TV nationale NHK +

Une alerte au tsunami majeur a d’abord été émise pour la préfecture d’Ishikawa, puis également pour les préfectures de Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui et Hyogo, le long de la côte de la mer du Japon, selon l’AFP.

« De dangereuses vagues de tsunami dues à ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre le long des côtes du Japon », a indiqué le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) établi à Hawaï (Etats-Unis). L’Agence météorologique japonaise a, elle, averti que les vagues pourraient mesurer jusqu’à cinq mètres de haut.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Quelque 33.500 foyers sont privés d’électricité dans le pays après les séismes qui ont frappé le Japon, ce lundi. Les départements de Toyama, Ishikawa et Niigata, situés sur l’île de Honshu, qui donnent sur la mer du Japon, sont touchés par ces coupures d’électricité.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024

