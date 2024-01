Insolite – La moquerie d’une vedette de la BBC du compte à rebours avec un « doigt d’honneur » live est devenu viral sur les réseaux sociaux

Incident. Une célèbre présentatrice de la BBC qui a fait « un doigt d’honneur » par erreur en direct au début d’un bulletin d’information en se moquant du clip qui est devenu viral sur les médias sociaux.

Selon Sky News, par la suite Maryam Moshiri, qui est la présentatrice en chef de la chaîne, s’était excusée auprès de ses collègues pour cette « mauvaise plaisanterie » survenue, alors qu’elle était en train de faire le décompte avant de passer en direct.

« Je laisse quelqu’un d’autre faire le compte à rebours ce soir », a-t-elle écrit dans un message sur X.

I’m letting someone else do the countdown tonight ! 😂

I’ll be home with the family .. wishing you all a wonderful New Year. 🥳

May you all enjoy health and happiness in 2024 🫶🏼 pic.twitter.com/OdICWvRFcd

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 31, 2023