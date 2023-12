Kiosk – Trump dans l’œil du cyclone à la veille des primaires

Un camouflet, mais pas un échec définitif en vue de 2024. L’ancien président républicain des États-Unis, Donald Trump, a été déclaré jeudi 28 décembre inapte à la fonction de président par l’État du Maine, après qu’une décision similaire a été prise dans le Colorado, en vue de la présidentielle 2024.

De quoi interroger sur l’avenir politique de Donald Trump. Pour autant, ces décisions restent suspendues à l’heure actuelle, selon la chaîne BFMTV.

L’État du Maine a estimé, après le Colorado, que Donald Trump n’était « pas apte à la fonction de président » au titre du 14e amendement de la Constitution américaine. Cette dernière exclut de toute responsabilité publique les personnes s’étant livrées à des actes d' »insurrection », précise la même source.

+ Le nom de Trump sera banni des bulletins de vote ? +

Concrètement, cela signifie que le nom de l’ancien président ne devrait pas pouvoir figurer sur les bulletins de vote des primaires républicaines du Maine et du Colorado.

Pour autant, la décision prise dans le Colorado a été suspendue jusqu’au 4 janvier prochain, soit jusqu’à la veille de la date butoir à laquelle doit être délivrée la liste finale des candidats à la primaire républicaine du Colorado. Dans le Maine, la secrétaire d’État a annoncé que la décision serait également « suspendue » en cas de contestation judiciaire, une éventualité très probable.

Ces décisions ne portent que sur les primaires républicaines des deux États concernés. Actuellement, Donald Trump peut encore figurer parmi les candidats dans les deux États concernés.

+ Que va décider la Cour suprême ? +

L’ex président se voit porter la responsabilité de l’assaut du Capitole, siège du Congrès américain, le 6 janvier 2021. La secrétaire démocrate de l’État du Maine Shenna Bellows estime, en effet, que l’assaut a été commis « sur ordre, en toute connaissance et avec le soutien du président sortant », dit-elle dans un document officiel, souligne BFMTV.

Pour Nick Akerman, ancien procureur du Watergate, cette affaire d’espionnage politique qui a éclaté aboutit à la démission du président Richard Nixon en 1974, la décision « devrait » pour autant « être décidée par la Cour suprême ». « Cette décision n’affecte pas uniquement le Colorado. Elle concerne les 50 États (américains) », justifie-t-il, auprès de CNN.

A-t-elle des chances d’être validée par la Cour suprême? Les experts sont divisés. « Mon instinct me dit que la Cour suprême va renverser la décision (du Maine et du Colorado), mais ce n’est pas certain », juge Derek Muller auprès de Newsweek.

L’ancien procureur fédéral Neama Rahmani partage le même avis. « Les juges de la Cour suprême du Colorado ont tous été nommés par les gouverneurs démocrates. Ce ne sera pas la même chose devant la Cour suprême conservatrice des États-Unis », note-t-il. Il ajoute que Donald Trump n’a « pas été poursuivi, et encore moins reconnu coupable, d’insurrection ».

La procureure fédérale Colleen Kerwick estime par ailleurs que la Cour suprême pourrait statuer trop tardivement sur cette affaire, après que Donald Trump a été élu président en novembre prochain, étant donné les « questions légales complexes » qui seront soulevées.

