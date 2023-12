Musique – Le 16è Festival de Fès de la Culture soufie du 20 au 27 avril 2024

La 16ème édition du Festival de Fès de la Culture soufie et des spiritualités du monde se tiendra du 20 au 27 avril 2024 sous le thème « connais-toi toi-même ».

Au menu de cette 16 édition, organisée par l’Association Association du Festival de Fès de la Culture Soufie, figurent des tables rondes abordant divers thématiques, notamment « Sur les pas d’Abraham », « Prendre soin de l’âme, spiritualité et psychothérapie », « Ibn Arabî et Rûmî, un dialogue permanent », « Transhumanisme : quelle place pour la spiritualité? » ou encore des débats entre philosophes, scientifiques et mystiques sur des questions telles que « Qu’est-ce que l’âme humaine? ».

La soirée d’ouverture sera marquée par un spectacle intitulé « La religion de l’amour: mystique et poésie », qui sera animé par les artistes Fatimzahra Qortobi et Abdelkader Ghayt avec une récitation de Sophia Hadi.

Au programme du festival, on retrouve également des concerts de Fatou Mint Enghdey (Mauritanie), d’Aurélien Pascal (violoncelle, France) et du Marocain Maraoune Hajji avec le Tanzanien Yahua Hussein Abdallah, entre autres artistes de renom.

+ « Connais-toi toi-même » +

Comme à l’accoutumée, les festivaliers auront l’occasion de participer à plusieurs vernissages, notamment l’exposition de Sami Ali (calligraphie), et le vernissage « Lettre et Lumière » des artistes Benjamin Beni (photographe), Fatima-Zahra Sanhaji (poétesse) et Jamal Nassiri (Oud).

Chaque journée du festival sera aussi marquée par des soirées « Rituel » de la Tariqa Wazzaniya, de Hamadcha, de la Tariqa Qadiriya-Boutchichiya ou de la Tariqa Cherqawiya.

Abordant le thème retenu pour cette édition « connais-toi toi-même », le président du festival, Faouzi Skalli, évoque cette injonction de Socrate qui implique « une certaine capacité à se distancier de soi, à devenir soi-même l’objet de sa propre connaissance ». Selon lui, celle-ci peut être entendue naturellement à différents degrés.

M. Skalli est dans ce sens revenu sur la science, une démarche qui « ne peut cependant se substituer aux ressentis les plus profonds que les soufis assimilent à des -saveurs- qui nous mènent vers les régions les plus élevées et les plus mystérieuses de notre âme ».

Pour le président de ce festival, « science et conscience sont alors inséparables et se conjuguent toutes les deux pour nous permettre d’atteindre, au-delà des multiples voiles de nos identités illusoires, la source de notre être le plus profond ».

« Se rapprocher de cette source c’est, selon les différentes voies de la sagesse, nous rapprocher d’un bonheur et d’une liberté intérieurs inconditionnels », explique-t-il, faisant observer que la question qui se pose est celle de « mieux comprendre les prémices et les modalités propres d’un tel cheminement ».

