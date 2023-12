Vidéo – En France, des milliers de policiers et de militaires mobilisés le 31 décembre face à “la menace terroriste”

Sur le qui-vive. Et pour cause plus de 90.000 policiers et gendarmes, ainsi que 5.000 militaires de l’opération Sentinelle, seront mobilisés dimanche pour sécuriser le passage à la nouvelle année, dont 6.000 forces de l’ordre à Paris, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Le ministre de l’Intérieur a évoqué, ce vendredi 29 décembre «un contexte de menace terroriste très élevée». Il a ajouté que 5 unités de la nouvelle CRS8 feront notamment partie du dispositif, ainsi que des hélicoptères.

“ J’ai demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie …”, a-t-il ajouté.

Article19.ma