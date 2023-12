Vers un retour à « la normale » dans les écoles publiques Insha’Allah ?

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce mardi, la cérémonie de signature du procès-verbal de l’accord sur le statut des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale.

Cette cérémonie de signature fait suite à l’accord convenu entre la commission ministérielle tripartite et les représentants des syndicats de l’enseignement les plus représentatifs sur les amendements liés aux aspects éducatif et financier des fonctionnaires du secteur de l’enseignement, en vue de mettre en œuvre la feuille de route de la réforme de l’école publique.

Toutefois, les Coordinations de l’enseignement du secondaire ne semble pas « okay » sur l’accord en question.

À suivre…

Article19.ma