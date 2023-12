Kiosk / Guerre Israël-Hamas – 5 chiffres pour comprendre l’ampleur des dégâts à Gaza

Les appels se multiplient pour demander Israël à cesser les frappes indiscriminées contre la bande de Gaza. Les destructions et le bilan humain de cette opération militaire sont d’ores et déjà historiques, alors que le gouvernement de Netanyahou entend intensifier ses frappes.

La guerre est sans répit. Malgré les appels à la désescalade, qui se multiplient y compris parmi ses plus proches alliés, le Premier ministre israélien a promis « d’intensifier » les opérations. Responsable de la sanglante attaque du 7 octobre et des 1.140 morts israéliens, « le Hamas doit être détruit, Gaza doit être démilitarisée et la société palestinienne déradicalisée », a promis Binyamin Netanyahou. L’Etat hébreu entend également récupérer les 129 otages qui restent aux mains des groupes armés palestiniens.

Dans la bande de Gaza, l’ampleur des destructions est sans précédent, alertent sans répit l’ONU, les ONG internationales et de multiples analystes militaires. L’opération militaire israélienne a déjà fait plus de 20.000 morts palestiniens, et 159 militaires israéliens ont été tués au combat.

« Si l’on compare avec ce qui s’est passé dans les villes allemandes bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, des rapports ont été publiés indiquant que le niveau de destruction à Gaza est supérieur à celui de Dresde ou de Cologne et similaire à celui de Hambourg. » L’image invoquée par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell fait froid dans le dos.

Selon le ministère palestinien des Travaux publics et de l’habitation, plus de 52.000 immeubles de logements ont été détruits et plus de 250.000 endommagés. Des experts militaires soulignent que 33 % des bâtiments ont été anéantis dans une des zones les plus densément peuplées au monde. C’est davantage qu’à Marioupol, en Ukraine, ou encore qu’à Alep, ville syrienne pilonnée par le régime de Bashar el-Assad.

Selon le Financial Times, qui se base sur le travail de chercheurs du CUNY Graduate Center de l’université de l’Etat de l’Oregon, la majorité des destructions se situe dans le nord de la bande de Gaza, où les opérations ont démarré. Entre 60 et 75 % des bâtiments y ont été détruits. A Khan Younes, actuellement cible privilégiée d’Israël, environ 25 % des immeubles sont touchés. L’ONU comme les services de secours locaux craignent qu’un nombre important de corps se trouvent encore sous ces décombres.

Depuis le 7 octobre, l’armée israélienne a indiqué avoir conduit 22.000 frappes sur Gaza. Pour comparaison, la coalition menée par les Etats-Unis avait bombardé un peu moins de 20.000 fois en Syrie entre 2014 et 2019 pour éradiquer l’organisation Etat islamique, selon le centre de recherches Airwars. « Gaza est l’une des campagnes de répression civile les plus intenses de l’histoire », pointe Robert Pape, un historien de la guerre américain cité par Associated Press. « Elle se situe désormais confortablement dans le premier quartile des campagnes de bombardement les plus dévastatrices jamais réalisées ».

2 – 20.951 morts, un bilan historique

Juste avant Noël, un sombre palier a été franchi dans la bande de Gaza. Plus de 20.000 personnes sont mortes, selon les chiffres transmis par les autorités sanitaires sous le contrôle du Hamas. Avec 20.951 morts (à l’heure d’écrire ses lignes) côté palestinien, la guerre actuelle est l’une des plus mortelles de la longue et sanglante histoire du conflit israélo-palestinien. Ce bilan dépasse très largement celui des quinze dernières années réunies

Sur ces milliers de morts, près de 70 % sont des femmes et des enfants. Ni les journalistes (82 sont morts), ni les travailleurs de santé (310 ont été tués), ni les employés d’ONG ou les salariés de l’ONU ne sont épargnés. « 136 de nos collègues à Gaza ont été tués en 75 jours – quelque chose que nous n’avons jamais vu dans l’histoire des Nations Unies », a récemment rappelé son secrétaire général Antonio Guterres.

Fin octobre, le président américain a remis en cause la crédibilité des chiffres transmis par le Hamas. Mais rapidement, Joe Biden s’est fait rabrouer par les agences humanitaires. En raison de la fermeture quasi-totale de la bande de Gaza, aucune vérification indépendante ne peut être conduite. Cependant, les agences de l’ONU comme les ONG ne remettent pas en doute la crédibilité des décomptes. L’ampleur du massacre est telle que « cela va nous prendre très très longtemps » d’analyser les données, indiquait récemment sur France 24 Emily Tripp, directrice d’Airwars, une organisation d’analyse militaire.

Des frappes sur des camps de réfugiés ont fait des centaines de morts depuis le début de la guerre. « Il n’y a pas de protection efficace des civils dans la bande de Gaza », tranchait le secrétaire général. « Contrairement aux attaques intentionnelles du Hamas contre des hommes, des femmes et des enfants israéliens, les forces de défense israéliennes respectent le droit international et prennent les précautions nécessaires pour atténuer les dommages causés aux civils », répètent inlassablement les porte-parole de l’armée israélienne. Les Gazaouis, eux, n’en peuvent plus de raconter la mort qui rôde.

3 – 100 % de la population en risque de famine

« Quatre des cinq personnes souffrant le plus de la faim dans le monde se trouvent à Gaza », alerte le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. L’alarme a été sonnée la semaine dernière par le partenariat mondial Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Selon ses estimations, la totalité des habitants de la bande de Gaza risquent la famine. 53 % des habitants sont en situation d’urgence et 26 % en catastrophe, la phase la plus aigüe (manque extrême de nourriture, famine et épuisement des capacités d’adaptation).

La proportion de ménages touchés par l’insécurité alimentaire aiguë est la plus importante jamais enregistrée dans le monde, selon le rapport de l’IPC. L’économiste en chef du Programme alimentaire mondial (PAM) a noté que l’ampleur et la rapidité de l’évolution de la situation d’insécurité alimentaire aiguë à Gaza, observée sur seulement deux mois, sont sans précédent.

Le Cluster Sécurité Alimentaire, un organe international qui coordonne l’aide alimentaire dans les crises humanitaires, n’est parvenu à aider que 18 % des 2,2 millions de personnes à Gaza. Le Programme alimentaire mondial tente en parallèle de distribuer des biscuits énergétiques, enrichis en protéine, en vitamines et en minéraux.

Dès les premières heures de l’opération israélienne, les responsables de l’Etat hébreu ont assuré vouloir imposer « un siège » sur la bande de Gaza. Les Palestiniens de l’enclave sont soumis à de très lourdes restrictions dans les livraisons d’aide humanitaire, Israël impose de lourdes vérifications de sécurité aux cargaisons : « Même les estimations optimistes des kilocalories potentielles livrées dans ces expéditions indiquent que ce niveau d’approvisionnement alimentaire est bien inférieur aux besoins nutritionnels de l’ensemble de la population. » A plusieurs reprises, des convois d’aide humanitaire ont été visés par des frappes. L’ONG Human Rights Watch dénonce « l’utilisation de la faim comme arme de guerre, ce qui est un crime de guerre ».

4 – Neuf Gazaouis sur 10 ont quitté leur maison

Dans une des zones les plus densément peuplées au monde, les habitants se serrent désormais dans un mouchoir de poche. Depuis le 3 décembre, des dizaines de milliers de personnes sont arrivées à Rafah, dans l’extrême sud de la bande de Gaza. Au total, en deux mois et demi de guerre, neuf Gazaouis sur 10 ont fui leur maison sous la pression des combats. Difficile de savoir exactement combien de déplacés internes compte en ce moment l’enclave palestinien. Mais selon l’UNRWA, l’agence de l’ONU en charge des réfugiés palestiniens, cela pourrait concerner 1,77 million de personnes, soit près de 85 % de la population. On estime qu’il ne reste que 100.000 personnes dans le nord de l’enclave.

L’UNRWA alerte sur la surpopulation dans ses abris : en moyenne, 12.000 personnes se serrent dans une des 156 installations. C’est quatre fois leur capacité.

Israël a renié les promesses de sécurité faites à ceux qui ont respecté son ordre d’évacuer le nord de Gaza il y a deux mois. Aujourd’hui, ils ont de nouveau été déplacés de force, aux côtés de la population du sud de Gaza

De nombreux Palestiniens ne parviennent pas à trouver un refuge long terme. Ils sont nombreux à avoir dû refaire leurs bagages plusieurs fois. Depuis le début de la guerre, l’armée israélienne ordonne aux Gazaouis de quitter certaines zones avant les bombardements. Mais « Israël a renié les promesses de sécurité faites à ceux qui ont respecté son ordre d’évacuer le nord de Gaza il y a deux mois. Aujourd’hui, ils ont de nouveau été déplacés de force, aux côtés de la population du sud de Gaza », a déclaré Paula Gaviria Betancur, rapporteure spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées. Dans un courrier adressé à l’administration américaine, les grandes ONG internationales rappellent qu’« Israël a attaqué à plusieurs reprises des zones désignées comme ‘‘zones de sécurité’‘, causant ainsi un grand nombre de victimes civiles, et a en fait transformé d’autres zones en zones de ‘‘tir libre’’ où la force est utilisée sans distinction entre cibles civiles et militaires ». Elles rappellent au passage que les civils sont protégés par le droit humanitaire international.

5 – Plus de 200 % de taux d’occupation dans les hôpitaux

Au-delà des bombes et de la mort que charrient les explosifs, l’OMS tire la sonnette d’alarme sur les conditions sanitaires dans lesquelles survivent les Gazaouis.

Les centaines de milliers de Palestiniens amassés dans le sud de la bande de Gaza n’ont accès qu’à 1,5 à 2 litres d’eau par jour, alerte l’Unicef. C’est bien en dessous des besoins recommandés pour survivre, évalués à trois litres quotidiennement. La quantité s’élève à 15 litres si l’on compte l’eau nécessaire au lavage et à la cuisson. Or, 55 % des infrastructures d’eau et d’assainissement ont été endommagées. L’unique centrale électrique de la région a épuisé ses dernières réserves d’énergie le 11 octobre. Depuis, l’eau, l’électricité et le traitement des eaux usées sont coupés.

L’ampleur des déplacements de population est telle que les conditions d’hygiène se détériorent. Faute de latrines, la défécation à l’air libre est répandue, ce qui accroît les craintes d’une propagation ultérieure des maladies, en particulier lors des pluies et des inondations qui en découlent, alerte l’ONU. Les autorités ont enregistré près de 20 fois la moyenne mensuelle des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, 160.000 cas d’infection respiratoire aiguë et une augmentation d’autres affections et maladies infectieuses, telles que la gale, les poux, la varicelle et les éruptions cutanées. « De telles maladies peuvent être mortelles pour les enfants malnutris, d’autant plus en l’absence de services de santé fonctionnels », alerte le directeur général de l’OMS.

Al-Shifah, Al-Amal, l’hôpital indonésien, l’hôpital européen, Al-Awda ou encore Al-Ahli… Depuis le début des opérations israéliennes, les centres de santé ont plusieurs fois été visées par les forces armées, qui assurent que les bâtiments abritent des caches du Hamas. Plus de 300 travailleurs médicaux ont été tués, assure l’ONU. Le 19 décembre, seuls neuf des 36 hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnaient encore, tous dans le sud de l’enclave. Ils tournaient à trois fois leurs capacités, selon les autorités sanitaires locales, sous le contrôle du Hamas. Le taux d’occupation atteignait 206 % dans les services d’hospitalisation et 250 % en soins intensifs. Sean Casey, représentant de l’OMS, s’est rendu à l’hôpital Al-Shifa, parlant de « misère absolue, avec des gens couchés au sol ». Les civils ayant trouvé refuge à l’hôpital compliquent le travail des médecins.

