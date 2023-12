Sécheresse – Les Marocains risquent de faire face à « des coupures d’eau » en 2024, dans le cadre d’une rationalisation de la consommation d’eau potable (Ministre)

Alerte. Avec le risque d’une nouvelle année de sécheresse, il faut s’attendre à une décision draconienne en matière d’une rationalisation de l’eau potable. Ainsi, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a tiré la sonnette d’alarme sur « la gravité » de la situation hydrique au Maroc, indiquant que les autorités concernées mettront en place « un certain nombre de mesures afin de rationaliser la consommation d’eau potable ».

Lors de son intervention lundi devant les élus du

peuple, le ministre n’a pas caché que ces « mesures » visent aussi « à changer le comportement » des citoyens, dans les centres urbains notamment, envers cette denrée rare ».

Par ailleurs, il a dévoilé que « les entrées d’eau au niveau des barrages au cours des trois derniers mois n’ont pas dépassé 500 millions m3, alors que alors que durant la même période 2022 étaient de 1,5 milliard m3. »

+ Les temps sont durs et risquent de l’être plus encore à l’avenir +

Nizar Baraka a dévoilé que des grandes villes comme Rabat et Casablanca risquaient par le passé récent de subir des coupures d’eau à cause de la sécheresse. Il a expliqué par la même occasion que des mesures ont été prises pour limiter l’impact de cette situation, notamment les projets d’interconnexion hydrique, ainsi que l’accélération du rythme de réalisation des projets relatifs aux stations de dessalement d’eau. »

Le Maroc vit l’expérience de certains pays où les coupures d’eau sont fréquentes pendant une journée entière ou plus, comme c’est le cas du Liban et de certains pays arabes, a affirmé le ministre, soulignant que la situation est effectivement « inquiétante » chez nous, et du coup, il est « nécessaire de rationaliser la consommation » de cette denrée vitale.

« Et s’il le faut, l’eau potable sera coupée dans certaines zones urbaines pendant quelques heures, et ce à des heures précises, notamment pendant la nuit », a-t-il ajouté.

Les temps sont dures et risquent de l’être plus encore à l’avenir, si les gens ne changent pas leur comportement de consommation. À titre d’exemple : un simple fuite d’une chasse d’eau peut consommer jusqu’à 220.000 litres d’eau potable par an et le lavage hebdomadaire d’une voiture à « grande eau », jusqu’à 260.000 litres d’eau/année avec un coût de plus de 2.300 dirhams sur la facture d’eau annuelle, affirme-ton.

Article19.ma