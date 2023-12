Vidéo – L’Agence de Bank Al-Maghrib à El Jadida fête son première siècle

Bank Al-Maghrib fête le 100ème anniversaire de son agence à El Jadida, inaugurée en 1923 cette agence classée au patrimoine national est l’une des premières représentations locales de la Banque Centrale, selon un communiqué.

Avec son architecture singulière alliant les styles Art Nouveau et Art Déco ainsi que les merveilles de l’artisanat marocain, cet édifice représente l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville d’El Jadida.

+ Organisation d’une panoplie d’activités +

En commémoration de cet évènement, Bank Al-Maghrib prévoit d’organiser, entre le 25 et le 29 décembre 2023, une panoplie d’activités, couvrant notamment :

Des visites de l’exposition numismatique des pièces de monnaie frappées à Azemmour durant les règnes des différentes dynasties ayant gouverné le Maroc, ouvertes quotidiennement au public de 12h à 14h. Cette exposition sera présentée, au sein de l’agence, sous forme d’un circuit qui mettra également en exergue la richesse architecturale et urbanistique du bâtiment.

Deux conférences, animées par des historiens de la ville et qui se tiendront au niveau de la salle de conférence de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la ville. La première est prévue le 26 décembre à 16h30, en collaboration avec l’Association Doukkala Mémoire pour la Sauvegarde du Patrimoine, sous les thèmes « Préservation du patrimoine de Doukkala » et « l’histoire du secteur bancaire à El Jadida ». Quant à la seconde, elle est planifiée pour le jeudi 28 décembre à 16h30 pour mettre en lumière « la place de Doukkala dans l’histoire monétaire marocaine ». Les deux conférences seront relayées en direct sur les réseaux sociaux.

Des ateliers culturels et artistiques, animés par des artistes locaux, en faveur d’écoliers de la ville.

