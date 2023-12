Transport ferroviaire – Au Maroc, à l’horizon 2030 le LGV Marrakech-Kénitra doit être opérationnel et voici les détails

Un défi à relever avant le Mondial 2030. L’ONCF travaille d’arrache-pied afin de réaliser dans les délais le projet de Ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra-Marrakech, ce projet desservira Rabat, Casablanca, l’aéroport Mohammed V, le nouveau terminal de Nouaceur et Marrakech sur une longueur d’environ 431 kilomètres.

L’ONCF vient de lancer en ce mois de décembre « les études pour le suivi environnemental » du projet couvrant également le hub Casablanca et qui mettra en place un Plan de gestion environnemental et social (PGES).

Par ailleurs, il permettra d’effectuer l’assistance et la préparation des dossiers à soumettre au Comité national d’étude d’impact sur l’environnement afin d’obtenir l’avis d’acceptabilité environnementale et sociale, selon le site demi-officiel aujourdhui.ma .

+ Une trentaine de gares à créer ou à aménager +

Ce projet comprend différentes composantes, à savoir la LGV, les zones terminales, les gares, les postes de contrôle et de commande, le matériel roulant, les ateliers de maintenance et les zones de remisage.

Pour la LGV, elle est la partie de la ligne en site propre et conçue pour une vitesse de 350 km/h et une vitesse commerciale de 320 km/h. Les zones terminales sont, quant à elles, les zones du réseau de la ligne classique qui doivent être réaménagées et raccordées à la LGV, ajoute la même source.

Concernant les gares, leur programme compte trois volets, à savoir les nouvelles gares à construire pour de nouveaux arrêts des trains à grande vitesse (Casa Sud, aéroport Mohammed V, nouveau terminal de Nouaceur, Grand stade de Benslimane, et Marrakech Palmeraie), les gares existantes à réaménager pour l’accueil des trains supplémentaires à grande vitesse (Rabat-Agdal, Casa Voyageurs, Bouskoura et Marrakech Ville), et une trentaine de gares à créer ou à aménager sur la ligne classique dans les zones métropolitaines de Rabat, Casablanca et Marrakech pour assurer le rabattement des voyageurs vers les trains à grande vitesse et augmenter la mobilité urbaine.

+ Gérer et maîtriser les impacts et les risques environnementaux et sociaux +

Dans le cadre de cette démarche, l’élaboration du plan de gestion environnemental et social repose sur une description globale de la gestion des risques environnementaux et sociaux du projet. Il est conçu comme un «document évolutif» qui sera régulièrement examiné et mis à jour.

Ce document intègre aussi les aspects environnementaux à entreprendre comme la gestion des mouvements de terres, la gestion des espaces nécessaires (dépôts, carrières), le suivi des réaménagements spécifiques et soignés des zones de dépôts, le suivi des éventuelles techniques à mettre en œuvre, ou encore la vérification détaillée des terrains (risques d’atteinte de l’environnement en place).

A noter que la réalisation de ce projet devra être faite en collaboration avec le département de l’environnement, au sein du ministère de la transition énergétique et du développement durable, le ministère de l’équipement et de l’eau, le ministère du transport et de la logistique, le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère de la santé et de la protection sociale, le ministère de l’intérieur, le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, l’ONEE, l’ONDA, l’ADM et les Régies, les wilayas des régions de Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi et au niveau régional, les conseils régionaux et provinciaux de l’environnement et les services de l’Agence nationale des eaux et forêts, précise aujourdhui.ma .

Article19.ma