Jurisprudence – À Londres, la Cour suprême affirme que les systèmes d’IA « ne peuvent pas » être enregistrés comme inventeurs de brevets

La Cour suprême du Royaume-Uni a statué qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être enregistré comme l’inventeur d’un brevet, refusant aux machines le même statut que les humains.

La plus haute cour du Royaume-Uni a conclu qu’ « un inventeur doit être une personne humaine » pour demander des brevets en vertu de la loi actuelle, a rapporté le site qz.com.

La décision a été l’aboutissement de la longue bataille juridique britannique du technologue américain Stephen Thaler pour que son IA, surnommée DABUS, soit inscrite comme l’inventeur de deux brevets.

+ DABUS n’est « pas une personne » +

Thaler affirme que DABUS a créé de manière autonome un récipient pour aliments et boissons et une balise légère et qu’il a droit à des droits sur ses inventions. Les tribunaux des États-Unis et de l’Union européenne ont rejeté des demandes similaires de Thaler.

Au Royaume-Uni l’Office de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de Thaler en 2019, affirmant qu’il n’était pas en mesure d’enregistrer officiellement DABUS en tant qu’inventeur parce qu’il ne s’agit pas d’une personne. Après que les tribunaux inférieurs se soient rangés du côté de l’office des brevets, Thaler a fait appel devant la Cour suprême, où un panel de juges a rejeté l’affaire à l’unanimité.

Les juges ont déclaré que DABUS n’est « pas une personne, et encore moins une personne physique et qu’il n’a conçu aucune invention pertinente ».

