Scandale – Le PAM annonce le gel de l’affiliation partisane de Naciri et Bioui

Vingt-quatre heures après l’incarcération du patron du club Wydad, Saïd Naciri et du député de l’Oriental, Abdenabi Bioui, tous deux membres du Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Conseil national du Tracteur (parlement du parti) a annoncé le gel de l’affiliation de ses derniers.

Extrait du communiqué diffusé en langue arabe du PAM:

« La Présidence du Conseil National du PAM, comme les autres militants et militantes du Parti, a suivi les récents développements du dossier d’enquête mené contre deux ses membres, qui exercent en son nom des fonctions de direction de deux collectivités territoriales. Et dans l’attente de l’achèvement de la collecte de toutes les données concernant cette affaire, au sujet de laquelle aucune communication officielle n’a été émise jusqu’à présent, de la part de l’autorité judiciaire compétente :

– Le bureau politique du parti avait pris connaissance du gel de l’affiliation partisane des personnes concernées, après le début de l’enquête menée à leur encontre, ce gel étant auto-initié et émanant des personnes concernées, a pour objectif de ne pas perturber l’enquête en cours et la vérité à laquelle elle aspire; éloigner ainsi le parti et ses institutions des comportements personnelles de certains de ses membres, prises dans des contextes où leur statut partisan ou électoral est absent… »

Pour rappel, Naciri et Bioui sont incarcérés à Oukacha, depuis vendredi, après avoir été entendus par le juge d’instruction dans une affaire liée à « Escobar du Sahara », des malversations et trafic de drogue.

Article19.ma