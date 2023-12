Comme les arbres de Noël, le Père Noël et les rennes, le poinsettia également connue comme l’étoile de Noël a longtemps été un symbole omniprésent de la période des fêtes aux États-Unis et dans toute l’Europe.

Mais maintenant, près de 200 ans après l’introduction de la plante aux feuilles de cramoisi brillantes aux États-Unis, l’attention se tourne une fois de plus vers les origines de la poinsettia et l’histoire à dame de son homonyme, un propriétaire d’esclaves et législateur qui a joué un rôle dans l’éloignement forcé des Amérindiens de leurs terres, rappelle le site apnews.com.

+ L’origine du nom Poinsettia +

Le nom vient du botaniste amateur et homme d’État Joel Roberts Poinsett, qui est tombé sur l’usine en 1828 pendant son mandat en tant que premier ministre américain auprès du Mexique nouvellement indépendant, précise la même source.

Poinsett, qui s’intéressait à la science ainsi qu’aux cultures commerciales potentielles, a envoyé des coupures de la plante à son domicile en Caroline du Sud et à un botaniste de Philadelphie, qui apposé le nom éponyme à la plante par gratitude.

Une statue en bronze grandeur nature de Poinsett se tient toujours en son honneur au centre-ville de Greenville, en Caroline du Sud.

Cependant, il a été chassé du Mexique un an après sa découverte, ayant acquis une réputation locale pour les manœuvres politiques intrusives qui s’étendaient à un réseau de loges et de stratagèmes maçonniques secrets pour contenir l’influence britannique.

+ Le nom de « Poinsettia » perd-il son éclat ? +

Alors que de plus en plus de gens apprennent l’histoire compliquée de son homonyme, le nom « poinsettia » est devenu moins attrayant aux États-Unis.

Des récits publiés non vernis révèlent que Poinsett est un défenseur perturbateur des intérêts commerciaux à l’étranger, un esclavagiste sur une plantation de riz aux États-Unis et un secrétaire à la guerre qui a aidé à superviser le retrait forcé des Amérindiens, y compris la relocalisation vers l’ouest des populations Cherokee en Oklahoma connue sous le nom de « Trail of Tears ».

Dans une nouvelle biographie intitulée « Fleurs, armes à feu et argent », l’historienne Lindsay Schakenbach Regele décrit le cosmopolite Poinsett comme un pragmatique politique et économique qui a conspiré avec un dirigeant chilien de l’indépendance et a collusion avec des banquiers britanniques au Mexique. Bien qu’il soit propriétaire d’esclaves, il s’est opposé à la sécession et n’a pas vécu pour voir la guerre civile.

Schakenbach Regele porte un jugement sévère sur le traitement et la considération des peuples autochtones par Poinsett.

« Parce que Poinsett appartenait à des sociétés savantes, contribuait aux collections des botanistes et achetait de l’art en Europe, il pouvait plus facilement justifier l’expulsion des Autochtones de leurs foyers », écrit-elle.

+ Une fleur de Noël avec de nombreux noms +

La culture de la plante remonte à l’empire aztèque au Mexique il y a 500 ans. Parmi les communautés de langue nahuatl du Mexique, la plante est connue sous le nom de Cuetlaxochitl (kwet-la-sho -sheet), qui signifie « fleur qui se desserre ». C’est une description appropriée des fines feuilles rouges sur les variétés sauvages de la plante qui atteignent des hauteurs supérieures à 10 pieds (3 mètres).

Les marchés de fin d’année en Amérique latine regorgent de la plante en pot connue en espagnol sous le nom de « flor de Nochebuena », ou « fleur de la veille de Noël », qui est entrelacée avec les célébrations de la veille de Noël. Le nom « Nochebuena » est attribué aux premiers frères franciscains qui sont arrivés d’Espagne au XVIe siècle. Les Espagnols l’appelaient autrefois « tissu écarlate ».

Les surnoms supplémentaires abondent : « Santa Catarina » au Mexique, « estrella federal », ou « federal star » en Argentine et « penacho de Incan », ou « headdress » au Pérou. Attribué au XIXe siècle, le nom latin, Euphorbia pulcherrima, signifie « le plus beau » d’un genre diversifié avec une sève laiteuse de latex.

+ Son nom préfère ? +

« Cuetaxochitl » gagne sur certains passionnés parmi les jeunes mexicains, y compris la diaspora aux États-Unis, selon Elena Jackson Albarrán, professeure d’histoire mexicaine et d’études mondiales et interculturelles à l’Université de Miami à Oxford, Ohio.

« J’ai vu une tendance vers les gens qui disent ouvertement : « N’appelez pas cette fleur soit poinsettia, soit Nochebuena. C’est cuetlaxochitl », a déclaré Jackson Albarrán. « Il va y avoir une grande cohorte de personnes qui se diront : « Qui s’en soucie ? »

La plupart des gens ordinaires au Mexique ne disent jamais « poinsettia » et ne parlent pas de Poinsett, selon Laura Trejo, une biologiste mexicaine qui dirige des études sur l’histoire génétique de la poinsettia aux États-Unis.

« J’ai l’impression que ce ne sont que les historiens, les diplomates et, eh bien, les politiciens qui connaissent l’histoire de Poinsett », a déclaré Trejo.

+ Les racines Mexicaines des États-Unis Poinsettias +

Ces dernières années, les biologistes mexicains ont tracé le stock génétique de plantes de poinsettia américaines jusqu’à une variante sauvage dans l’État côtier du Pacifique de Guerrero, vérifiant les savoirs sur la rencontre cruciale de Poinsett là-bas.

Les scientifiques font également des recherches sur une diversité riche et inexploitée d’autres variantes sauvages, dans des efforts qui peuvent aider à se prémunir contre le braconnage des plantes et le vol d’informations génétiques.

La fleur pousse encore à l’état sauvage le long de la côte pacifique du Mexique et de certaines parties de l’Amérique centrale jusqu’au Costa Rica.

Trejo, du Conseil national de la science et de la technologie dans l’État central de Tlaxcala, a déclaré que certains marchés informels en plein air vendent toujours le « sun cuetlaxochitl » qui ressemble à des variétés sauvages, aux côtés des variétés brevetées modernes.

Dans ses voyages de recherche sur le terrain, Trejo a trouvé des ménages qui préservent les anciennes traditions associées à la fleur.

« Il est clair pour nous que cette plante, depuis l’ère préhispanique, est une plante cérémonielle, une offrande, parce qu’il est encore dans notre culture, à l’intérieur du comté, de couper les fleurs et de les emmener aux autels », a-t-elle déclaré en espagnol. « Et cela est principalement associé aux déesses maternelles : à Coatlicue, Tonantzin et maintenant à la Vierge Marie. »

+ Une figure durable dans l’histoire +

Indépendamment de son histoire troublée, l’héritage de Poinsett en tant qu’explorateur et collectionneur continue de se profiler : quelque 1 800 poinsettias méticuleusement soignés sont livrés en novembre et décembre à partir de serres du Maryland à une longue liste de musées à Washington, D.C., affiliés à la Smithsonian Institution.

Un cultivar « champagne rose » orne la National Portrait Gallery cette année. Le nom de Poinsett peut également vivre pour son lien avec d’autres domaines de la culture américaine.

Il a plaidé pour la création d’un musée national des sciences, et en partie grâce à ses efforts, une fortune légée par le scientifique britannique James Smithson a été utilisée pour souscrire la création de la Smithsonian Institution. (Source :AP News)

