Stupéfiants – Biden pardonne des milliers de détenus qui croupissaient dans les prisons pour avoir fumé de la marijuana

Inédit. Le président américain Joe Biden a gracié des milliers de personnes qui ont été reconnues coupables d’utilisation et de possession de marijuana sur les terres fédérales et dans le district de Columbia, lors de sa dernière série de clémences visant à rectifier les disparités raciales dans le système judiciaire.

Selon le site américain apnews.com, ce pardon s’appuie sur un cycle similaire publié juste avant les élections de mi-mandat de 2022 qui a gracié des milliers de personnes reconnues coupables de simple possession sur des terres fédérales éligibles, a déclaré vendredi la Maison Blanche.

Le président américain a en outre accordé sa clémence à 11 personnes qui purgent ce que la Maison Blanche considère des peines « disproportionnellement longues » pour des infractions non violentes à la drogue, ajoute la même source.

+ « Des obstacles inutiles à l’emploi » +

« Les dossiers criminels pour consommation et possession de marijuana ont imposé des obstacles inutiles à l’emploi, au logement et aux possibilités d’éducation », a déclaré Biden. « Trop de vies ont été bouleversées à cause de notre approche ratée de la marijuana. Il est temps que nous rédiquions ces torts. »

Aucun détenu n’a été libéré de prison dans le cadre de l’action de l’année dernière, mais les grâces étaient destinées à aider des milliers de personnes à surmonter les obstacles à la location d’une maison ou à la recherche d’un emploi. De même, aucun prisonnier fédéral n’est admissible à la libération à la suite de la grâce de vendredi.

Mais l’ordonnance élargit les motifs sur lesquels les grâces sont émises. Au cours du dernier tour, les gens ont été graciés pour simple possession en vertu d’une seule loi pénale. Les grâces de vendredi s’appliquent également à plusieurs autres lois pénales, y compris la tentative de possession simple.

