Scandale – L’affaire d’« Escobar du Sahara » fait tomber le patron du Wydad et un membre influent du PAM dans les filets de la justice

Séisme politico-sportif. Pas moins de 25 personnes, soupçonnées d’implication dans l’affaire du baron de la drogue alias « Escobar du Sahara », ont été interpellées jeudi par le juge d’instruction de la cour d’appel de Casablanca, selon des sources judiciaires.

Le juge a ordonné par la suite, la mise derrière les barreaux de Said Naciri, président du club sportif Wydad de Casablanca, Abdennabi Bioui, président du Conseil régional de l’Oriental, tous deux membres du Parti Authenticité et Modernité (PAM) qui fait partie de la coalition gouvernementale.

Par ailleurs, le juge a ordonné l’incarcération, à la prison Oukacha à Casablanca, de deux commissaires de police, deux gendarmes, une notaire, une styliste, un homme d’affaire, un MRE et un simple employé, selon les mêmes sources.

+ Abus de confiance et trafic de drogue +

L’instruction de cette affaire, liée au trafic de drogue et diverses malversations se poursuit, ce vendredi matin, devant le même tribunal, affirme-t-on.

À l’origine de ce coup de filet de la police, « l’accusation » par « Escobar du Sahara » d’un certain nombre de personnalités influentes à Casablanca et ailleurs, notamment Said Naciri et

Abdennabi Bioui, d’avoir « mis la main illégalement » sur ses biens et propriétés immobilières.

« Escobar du Sahara » qu’on appelle souvent « Le Malie », est en fait d’origine marocaine. Son véritable nom est Haj Ahmed Ben Brahim et il a été arrêté par la police des frontières à l’aéroport de Casablanca en 2019, avant d’être condamné à 10 de prison ferme pour activité criminelle liée au trafic de la drogue.

Ce « Baron » de la drogue dans la région du Sahel vient d’être transféré de la prison d’El Jadida où il purgeait sa peine, au complexe pénitentiaire d’Oukacha, ajoute-t-on.

Affaire à suivre…

Article19.ma