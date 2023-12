Événement – Journée d’étude dédiée à la réforme de la Moudawana sous le thème « Le Code de la Famille au Maroc »

L’association Médias et Cultures et la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Mohammedia organisent, le 21 décembre à la Faculté des Lettres, une journée d’étude dédiée à la réforme de la moudawana, intitulée “ Le Code de la Famille au Maroc : Réalité du terrain, résistances et revendications”, selon un communiqué.

Cette journée d’étude vise à contribuer de manière significative au débat sur la réforme du code de la famille en examinant la situation actuelle des femmes marocaines et en explorant les différentes perspectives sur les changements à venir.

Organisée en deux axes, la journée d’étude offrira une analyse approfondie du statut des femmes dans la société marocaine et des enjeux entourant le projet de réforme du code de la famille.

+ Construire un débat national inclusif +

Dans une démarche active et inclusive, la Faculté des sciences et des Lettres de Mohammedia et l’association Médias et Cultures accordent une place centrale au monde universitaire et aux jeunes étudiants dans le débat national sur la réforme du Code de la Famille.

En effet, cette initiative se veut être bien plus qu’une simple journée d’étude, elle se positionne comme un forum où les voix académiques et estudiantines contribuent de manière significative au dialogue sociétal; et témoignent d’un engagement à construire un débat national inclusif, reflétant la richesse de la diversité des idées et des aspirations au sein de la société marocaine.

Des intervenants de qualités feront l’honneur de leur présence et de leurs réflexions dont :

Mme Amina LOTFI, Présidente de l’association Démocratique des Femmes du Maroc;

Mme Nouzha SKALLI , Ancienne Ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité et Présidente du think-tank Awal ;

Mme Ghizlane MAMOUNI, Avocate et présidente de l’association Kif Mama Kif Baba ;

Pr Mhammed ABDEREBBI, FLSHM- Université Hassan II de Casablanca ;

Pre Nouzha GUESSOUS, Ex-professeure de médecine de la faculté et du CHU de Casablanca, chercheure-essayiste en droits des femmes et en bioéthique ;

Pre Aicha BARKAOUI, ICM- Université Hassan II de Casablanca ;

Pre Najate NERCI , ICM- Université Hassan II de Casablanca ;

Pr Mohamed OUTAHAR, Chercheur en Sociologie à l’Institut National de l’Action Sociale à Tanger et membre du bureau de l’association Médias et Cultures ;

Mme Yousra EL BARRAD, doctorante à l’UHII et chargée de programme à la Fédération des Ligues des Droits des Femmes ;

Mme Amina AZIZEDDINE, doctorante ICM- Université Hassan II de Casablanca ;

M. Soufiane HENNANI, Docteur chercheur en biologie moléculaire et créateur de la plateforme Machi Rojola.

Article19.ma