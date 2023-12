Agriculture – Augmentation de 18% de la production d’agrumes en 2023 à la région Rabat-Salé-Kénitra

La production d’agrumes au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra a enregistré une augmentation de 18% en 2023 par rapport à 2022, a souligné, mardi à Kénitra, le directeur régional de l’agriculture, Mahjoub Lahrach.

La filière agrumes, l’une des plus importantes au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, occupe le deuxième rang au niveau national en termes de superficie avec 26.400 hectares et contribue à hauteur de 30% à la production nationale, a indiqué M. Lahrach lors d’une journée d’information sur l’état de la filière des agrumes, initiée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Kénitra.

Cette chaîne joue un rôle économique et social d’une grande importance au niveau de l’économie régionale, en tant que principale source de revenus pour une large catégorie d’agriculteurs, en assurant environ 3,5 millions jours de travail, a-t-il relevé.

+ Stratégie agricole « Génération Green » +

Dans le même sillage, le directeur de l’INRA, Faouzi Bakkaoui a indiqué que cette rencontre est l’occasion idoine pour s’informer de l’état de la chaîne des agrumes sur les plans régional et national, en rapprochant les producteurs d’agrumes, professionnels, conseillers agricoles et cadres de développement agricole, des avantages des nouvelles techniques et technologies développées par des chercheurs de l’INRA en la matière.

Cette journée d’information permettra également de discuter d’un certain nombre de questions et de défis auxquels le secteur est confronté, ainsi que d’identifier les futurs éléments stratégiques pour la recherche et la promotion de la filière d’agrumes au niveau international, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du Centre régional de recherche agricole de Kénitra, Hassan Benaouda a souligné que le centre, qui figure parmi les 10 centres spécialisés dans les agrumes au Royaume, a développé 7 types importants d’agrumes qui se démarquent par leur qualité, ce qui permettra aux agriculteurs d’accéder au marché national et international.

Ces espèces développés seront mises à la disposition des agriculteurs, outre l’accompagnement technique relatif à la conservation de l’eau et aux techniques avancées d’irrigation, notamment avec les vagues de sécheresse et les changements climatiques que connaît le Royaume, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes (Maroc Citrus), Hassan Zouhri a indiqué que cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour la filière des agrumes marqué par la sécheresse, notant que cette chaîne joue un rôle central sur le plan socio-économique, eu égard à l’importante main d’œuvre travaillant dans ce domaine, en tant que source de devises.

Organisée en coopération avec la direction régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra et la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes, cette rencontre vise à développer et à améliorer les performances de la filière agrume au Maroc, en jetant la lumière sur les résultats de recherches de l’INRA, en vue de les mettre à la disposition de la filière des agrumes dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green ».

Article19.ma