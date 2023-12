Criminalité – Avortement d’une opération de trafic de psychotropes et saisie de 131.864 comprimés d’ecstasy à Tanger

Les éléments de la brigade antigang relevant de la préfecture de police de Tanger, en coordination étroite avec les services de la Direction générale de Surveillance du territoire (DGST) ont avorté, mardi après-midi, une opération de trafic d’une grande quantité de psychotropes et ont saisi 131.864 comprimés d’ecstasy.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une opération sécuritaire menée dans la région de Gzenaya et dans la commune rurale de Sebt Zinat dans la banlieue de la ville de Tanger, a abouti à l’arrestation d’un individu âgé de 34 ans, aux antécédents judiciaires et faisant l’objet de plusieurs avis de recherche à l’échelle nationale, pour son implication présumée dans un réseau criminel actif dans le trafic illégal de drogues et de psychotropes.

طنجة..حجز 131 ألف و864 قرص من مخدر الإكستازي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 971 ألف و537 درهما، في عملية مشتركة لفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني pic.twitter.com/9tLfcqmXEZ — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) December 19, 2023

+ Saisie d’une voiture utilitaire et d’un montant de 971.537 dirhams +

Les diverses perquisitions menées dans de nombreuses habitations exploitées par le suspect ont permis la découverte des psychotropes saisis, dissimulés séparément dans des sacs en plastique, selon la même source.

Les perquisitions ont également permis la saisie d’une voiture utilitaire et d’un montant de 971.537 dirhams, suspecté d’être issu du trafic illégal de drogues et de psychotropes.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications supposés de cette activité criminelle et élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus menés par les services de la DGSN, en coordination avec la DGST, dans la lutte contre les réseaux de trafic illégal de drogues et de psychotropes, souligne la même source.

Article19.ma