Justice – Ouahbi veut une diffusion live des audiences des tribunaux via Internet afin d’assurer le suivi du travail judiciaire

Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a fait une proposition audacieuse relative à « la diffusion live » des audiences quotidiennes des tribunaux du Royaume afin d’assurer un suivi par les citoyens du travail judiciaire et faciliter l’accès à la justice de manière transparente.

« Nous menons un débat sur le texte juridique qui définit ce qu’on appelle l’audience publique », a dit Ouahbi, lors de l’examen, ce mardi 19 décembre 2023, du nouveau projet de loi sur la procédure civile, qu’il a présenté aux membres de la commission de la justice à la chambre des représentants.

« Il existe une jurisprudence qui permet de laisser la porte du tribunal ouverte, que quelqu’un y assiste ou pas …l’audience publique est prise en compte de toute façon », souligne-t-il.

Le ministre a ajouté par ailleurs : « Puisque nous disposons de la technologie, pourquoi ne pas diffuser les audiences en direct via Internet? ». Il a cité à cette occasion l’exemple de la justice en Egypte et aux USA.

« Aux États-Unis, ils achètent les vidéos des procès et les diffusent sur leurs chaînes de télévision, or ( au Maroc), ne nous voulons ni vendre ni acheter. Nous voulons tout simplement donner au citoyen le droit d’accéder et de suivre le processus judiciaire ”, a-t-il affirmé.

Le débat est ouvert…

Article19.ma