Vidéo – Gnawa ou le « blues marocain » à l’honneur chez « 60 minutes » de la chaîne américaine CBS News

Événement. Pendant des siècles, la musique Gnawa n’a été jouée que lors de cérémonies secrètes par des Africains noirs esclaves amenés au Maroc, cependant ce qu’on appelle également « blues marocain » trouve actuellement un nouveau public en Europe et en Amérique, selon cbsnews.com.

Gnawa, un mot indigène pour les Noirs, est une musique née de la souffrance de l’esclavage. Pour de nombreux Afro-Américains, ces rythmes sont familiers, le Blues américain a évolué à partir de ce tourbillon d’anciens rituels africains et islamiques, des siècles plus tard, Gnawa explose en popularité, souligne la même source.

Aujourd’hui, des centaines de milliers de fans de musique font le voyage vers le point zéro de la musique Gnawa : le festival annuel d’Essaouira sur la côte atlantique du Maroc, qui propose 480 musiciens de 16 pays et 50 concerts.

+ Un héritage musical des Africains noirs … et Hamid El Kasri a contribué à faire de Gnawa une force musicale contemporaine +

Alors que le soleil se couchait sur la ville marocaine d’Essaouira, l’énorme foule devenait plus impatiente. Ils attendaient toute la journée maalem Hamid El Kasri, une superstar de Gnawa du XXIe siècle dont la liste de lecture date du XIe siècle.

Les chanteurs d’El Kasri sont arrivés en premier, portant les mêmes robes de soie ornées et les mêmes fezzes à pompons que les Gnawan portent depuis des centaines d’années. Enfin, le maalem, ou maître musicien est apparu et attaché à son Gimbri, mère de toutes les basses, le Gimbri est fait de bois, de peau de chameau et enfilé avec de l’intestin de chèvre.

L’un des meilleurs maalems du Maroc, Hamid El Kasri a contribué à faire de Gnawa une force musicale contemporaine, les paroles en arabe datent du Moyen Âge, et la foule connaissait chaque mot.

Cette musique est l’héritage musical des Africains noirs réduits en esclavage amenés au Maroc à l’époque médiévale, mais l’histoire ne s’arrête pas là. C’est de la musique qui a voyagé dans l’Atlantique depuis les ports esclavagistes d’Afrique et qui a contribué à donner naissance au blues américain, ajoute la même source.

Article19.ma