Insolite – Une robe de la princesse Diana vendue 1,14 million de dollars aux enchères

Une robe portée par Lady Di, princesse de Galles, a été vendue dimanche pour un montant record de 1,148 million de dollars aux enchères à Beverly Hills, à Los Angeles.

La robe portée par la princesse de Galles dans les années 1980 a été vendue 11 fois son prix estimé, établissant ainsi le record de la robe la plus chère portée par la princesse jamais vendue aux enchères.

Julien’s Auctions, qui a vendu la robe dans le cadre de son événement de fin d’année de quatre jours « Hollywood Legends », l’avait répertoriée avec une estimation de 100.000 dollars.

+ La vente au total a rapporté plus de 7 millions de dollars +

La robe a été vendue par la New-York Historical Society et tous les bénéfices seront reversés au musée.

La robe a été vendue pour la première fois aux enchères en juin 1997, deux mois seulement avant la mort de la princesse. Elle faisait partie d’une vente caritative organisée par Christie’s à New York, et a été achetée pour 26.450 dollars par Time Inc., qui en a ensuite fait don à la Société historique de New York en 2015.

Diana a d’abord porté cette robe à Florence, en Italie, lors d’une tournée avec le prince Charles en 1985. Elle l’a portée à nouveau un an plus tard à Vancouver, au Canada, lorsqu’elle et le prince assistaient à l’ouverture de l’Exposition universelle de 1986.

Organisée en partenariat avec Turner Classic Movies, la vente Hollywood Legends a rapporté plus de 7 millions de dollars au total, marquant la vente aux enchères de souvenirs hollywoodiens la plus réussie des 20 ans d’histoire de la maison de ventes aux enchères basée à Los Angeles.

Article19.ma