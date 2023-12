Économie – L’introduction en bourse de CFG Bank, un véritable succès

Le lundi 18 décembre s’est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions de CFG Bank sur le marché principal, cette introduction en bourse, première d’une banque depuis près de 20 ans, s’est démarquée par une demande exceptionnellement forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers, souligne un communiqué.

L’introduction en bourse de CFG Bank, opérateur de référence du secteur bancaire au Maroc, s’est clôturée avec succès. En effet, l’opération a été souscrite près de 35 fois par plus de 23 000 investisseurs, correspondant à un montant total mobilisé de près de 21 milliards de MAD, pour 600 millions de MAD qui ont initialement été sollicités dans le cadre de cette de l’opération.

Les capitaux levés via cette introduction en bourse permettront à CFG Bank de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d’accroître sa notoriété et sa proximité, particulièrement auprès de ses partenaires et du grand public, ainsi que d’abaisser le coût de son capital et l’ouvrir à ses salariés et clients, les associant ainsi à sa croissance future.

+ L’opération a attiré le plus d’investisseurs depuis 10 ans +

« Nous sommes fiers du succès édifiant de cette IPO qui s’est démarquée par des résultats qui reflètent incontestablement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser massivement et rapidement l’épargne, à financer l’investissement privé, à accélérer la croissance des entreprises et à contribuer au développement de notre pays », déclare M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca.

Il ajoute que : « La réussite de cette opération démontre à nouveau l’utilité grandissante de la bourse en tant qu’outil indispensable à la mobilisation de l’épargne et au financement des entreprises. Elle constitue par ailleurs un signal fort pour que les opérateurs aussi bien privés que publics intègrent l’introduction en Bourse dans leurs stratégies de développement ».

Au-delà de ces résultats positifs, l’introduction en bourse de CFG Bank représente une opération hautement symbolique pour le marché boursier. Il s’agit de la première introduction en bourse d’une banque depuis près de 20 ans (la dernière étant celle de la Banque Centrale Populaire en 2004), mais également l’opération qui aura attiré le plus d’investisseurs depuis 10 ans.

Après les importantes levées récentes de fonds, notamment par TGCC et Akdital, ce succès vient à nouveau confirmer le rôle moteur que peut jouer la Bourse de Casablanca dans l’économie, en parfaite adéquation avec le rôle qui lui a été assigné dans le Nouveau Modèle de Développement.

La Bourse de Casablanca est une solution de financement qui ne cesse de démontrer son efficacité, son utilité et son accessibilité. Elle arrive à mobiliser des financements significatifs d’une manière très efficiente. En l’espace de 3 ans, elle a permis de mobiliser des demandes de souscription de près de 50 milliards de dirhams, qui ont rendu possible la levée de près de 10 milliards de dirhams pour les entreprises concernées, leur offrant ainsi des opportunités de croissance indéniables.

Article19.ma