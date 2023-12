Actualité – Le CNDH partage son expérience avec la Commission éthiopienne des droits de l’Homme

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) accueillera une délégation de la Commission éthiopienne des droits de l’Homme (EHRC), dirigée par M. Daniel Bekele, dans le cadre d’une visite d’étude qui se déroulera du 18 au 21 décembre 2023, selon un communiqué.

Cette visite axée sur le renforcement des connaissances et des échanges d’expériences en matière des droits de l’Homme, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec les institutions membres du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’Homme (RINADH).

+ Focus sur l’expérience de la justice transitionnelle au Maroc +

Ainsi, le programme de la visite comprend des sessions d’information sur les prérogatives du CNDH dans différents domaine, notamment le monitoring et la protection des droits de l’Homme, le traitement des plaintes, la protection des droits de l’Homme dans les lieux de privation de liberté, le traitement des données à l’aide des outils informatiques, les droits des étrangers, la protection des personnes en situation de handicap et des enfants, etc.

Au programme également de cette visite d’étude un échange autour des mandat des missions et des actions des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) du Maroc et de l’Éthiopie, outre un focus sur l’expérience de la justice transitionnelle au Maroc.

Un éclairage sera aussi fait sur l’expérience du CNDH en tant qu’institution nationale abritant le Mécanisme national de prévention de la torture (MNP), avec un focus sur l’organisation du (MNP) et ses prérogatives, la méthodologie et les techniques de visite des lieux de privation de liberté, la gestion des entretiens, l’interaction du (MNP) avec les mécanismes onusiens, l’élaboration des rapports, l’Examen périodique universel, etc.

Il est à noter que les travaux de cette mission d’information se dérouleront à l’Institut de Rabat Driss Benzekri, la séance d’ouverture aura lieu le lundi 18 décembre à partir de 10h.

Article19.ma