Infrastructures – Le projet d’aménagement de la plage de Rabat dévoilé

Le projet d’aménagement de la plage de Rabat a été dévoilé, samedi, par la société Orange Atelier dans le cadre de la vision de développement de la capitale du Royaume.

Ce projet s’étalant sur 220 mètres, avec une superficie globale de 3200 m2, a atteint sa phase finale de réalisation. Il comprend une série de services dédiés notamment à la restauration, sur une esplanade spacieuse, offrant avec sa forme courbe une vue dégagée sur le paysage balnéaire, la muraille de la Kasbah et le phare de Rabat.

+ Un projet respectueux de l’environnement +

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général adjoint du cabinet d’architecture « Orange Atelier » en charge de ce projet, Saad Deriouch, a souligné que ledit projet qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaît la ville de Rabat, riche de son patrimoine architectural, vise à redonner vie à l’activité de balade dans la capitale.

Il s’agit d’un projet respectueux de l’environnement à travers la mise en place de panneaux photovoltaïques, ainsi que de stations d’épuration des eaux, tout en tenant compte des mesures de protection contre l’érosion des sables, a-t-il relevé.

Pour sa part, l’architecte et chef de projet, Basma Boujendar, a fait savoir que ledit projet a pour objectif de satisfaire les besoins des habitants de Rabat et d’ailleurs en matière de divertissement, de restauration et d’activités sportives, donnant ainsi une nouvelle « bouffée d’air » à la plage.

« Ce projet revitalise un passé patrimonial très riche, particulièrement la muraille de la Kasbah et celle de Sidi El Yabouri, ainsi que le cimetière historique de la plage », a-t-elle ajouté. Le projet d’aménagement de la plage de Rabat offre davantage d’activités nautiques telles que le surf et le kayak, en plus d’installations sanitaires et d’autres dépendances.

