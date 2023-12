Religion – Le ministère islamique saoudien lance l’application 3D Hajj au Maroc

Le ministère des Affaires islamiques, Dawah et de l’Orientation d’Arabie saoudite a présenté son application 3D Hajj aux visiteurs à l’exposition Jusoor au Maroc, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent s’immerger dans une expérience de réalité augmentée tout en apprenant les étapes rituelles impliquées dans l’exécution du Hajj et de l’Oumrah, selon arabnews.com.

+ Des services interactifs accessibles sans internet +

Un système de modélisation réaliste de haute qualité est utilisé par l’application via les smartphones, et ses services sont interactifs et ne nécessitent aucune connexion Internet.

Il prend en charge l’arabe, l’anglais, le français et l’ourdou, et on peut facilement obtenir plus d’informations et de réponses sur l’application par le biais de la voix et de l’image.

Il est disponible en téléchargement sur les appareils intelligents, y compris les appareils Android et iOS, les Mac, les PC et les systèmes Linux.

L’application a reçu des éloges pour son contenu complet et ses capacités techniques, ainsi que pour avoir fourni aux pèlerins des informations précieuses relatives au Hajj et à l’Omrah.

Article19.ma