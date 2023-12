Séisme – La Fondation Mohammed V pour la Solidarité met en place une plateforme d’hébergement au profit de 54 ménages issus de Tlat N’yacoub

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a procédé, vendredi, à la mise en place d’une plateforme d’hébergement entièrement aménagée et équipée, au profit de 54 ménages, composées de 240 personnes, dont des veuves et des personnes en situation de handicap, issues du douar Degouj relevant de la commune Tlat N’yacoub (Province d’Al Haouz).

Construit sur un terrain fourni par un mécène, d’une superficie de 10.000 m2, cet espace comprend 64 conteneurs ou logements modulaires, dont 54 (superficie comprise entre 18 et 36 m2 selon le nombre de membres de la famille) destinés à l’hébergement, en plus de deux unités dédiées à l’enseignement préscolaire et une crèche pour enfants, outre d’autres dépendances.

Cette plateforme, déployée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en partenariat avec l’Agence Nationale des Ports (ANP) et en coordination avec les autorités provinciales et locales, vient répondre aux différents besoins des bénéficiaires, dont la plupart sont issues du Douar Degouj, considéré comme l’un des douars les plus touchés par le séisme, étant donné qu’il se situe à 2 km du centre de la commune Tlat N’yacoub et à une altitude de 1.300 m.

+ Soutien de la population affectée +

Cette initiative solidaire intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de soutenir et d’accompagner les populations des zones touchées par le séisme.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Samir Benayada, responsable régional au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que cette initiative sociale et humanitaire s’inscrit dans le cadre du programme de la Fondation relatif au soutien de la population affectée par les effets du séisme qui a frappé la province d’Al Haouz et plusieurs régions du Royaume.

Cette iaction, qui est la deuxième du genre, a permis d’héberger des familles dans d’excellentes conditions dans des logements modulaires meublés et dotés de tous les équipements et installations nécessaires, outre une crèche (deux conteneurs) et des blocs sanitaires, a-t-il expliqué.

Cette opération, qui traduit l’engagement permanent de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au service des citoyens, notamment des personnes en situation de précarité, vise à améliorer les conditions de vie et d’hébergement des familles sinistrées et à offrir des espaces éducatifs et récréatifs au profit des enfants, a-t-il ajouté.

+ Offrir les meilleures conditions de vie aux familles bénéficiaires +

Dans des déclarations similaires, des bénéficiaires ont mis en relief cette initiative qui leur a permis de surmonter un certain nombre de contraintes imposées par les impacts du séisme, exprimant, par la même occasion, leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations impactées par le séisme au niveau des provinces d’Al Haouz et de Chichaoua et des autres régions.

Un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a indiqué que dans un souci d’offrir les meilleures conditions de vie aux familles bénéficiaires et une ambiance pédagogique adaptée aux enfants, la Fondation a œuvré à équiper conteneurs ou logements modulaires du mobilier d’intérieur, du matériel et des ustensiles de cuisine, de produits de nettoyage.

De même, la crèche a été équipée en mobilier et en jeux pour accueillir les enfants dans un environnement convivial.

Le même communiqué souligne que la Fondation reste mobilisée et poursuit ses actions de distribution des aides humanitaires au plus près des besoins des populations sinistrées au niveau des provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Taroudant.

