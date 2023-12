Criminalité – iInterpellation à Casablanca d’un Subsaharien faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international

Les éléments de la sûreté nationale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, vendredi, un ressortissant subsaharien qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, pour liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans la manipulation des systèmes automatisés de traitement de données, l’escroquerie et le blanchiment d’argent, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Le mis en cause, âgé de 32 ans, a été immédiatement interpellé après son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Dakar, après que l’opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé que le suspect fait l’objet d’un avis de recherche international, en vertu d’une notice rouge émise à son encontre à la demande des autorités judiciaires françaises et ce, pour son implication présumée dans des opérations internationales d’escroquerie et de piratage informatique de données bancaires, dont une partie du butin a été transférée sur le compte d’une société qu’il gérait en Côte d’Ivoire, a expliqué la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue dans l’attente de la procédure d’extradition, alors que les autorités françaises ont été avisées de cette interpellation dans le but d’envoyer le dossier d’extradition, a-t-on ajouté.

L’interpellation du mis en cause intervient dans le cadre des relations de coopération internationale dans les domaines sécuritaires et des efforts déployés par les services de sécurité marocains pour l’interpellation des personnes recherchées au niveau international dans des affaires de criminalité transfrontalière, a conclu la même source.

Article19.ma