Kiosk – Hammouchi tient 2 séances de travail avec Nicolas Lerner, Directeur général de la sécurité intérieure française

Le360.ma. Abdellatif Hammouchi a tenu à Rabat, hier jeudi et ce vendredi, deux séances de travail avec Nicolas Lerner, Directeur général de la sécurité intérieure française (DGSI, renseignement intérieur), qui se trouve actuellement en visite de travail au Maroc.

Ces deux rencontres de travail ont été l’occasion de faire une évaluation de la coopération sécuritaire et en matière de renseignement entre le Royaume du Maroc et la République française, selon un communiqué publié par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Il est à noter qu’il a aussi été question de l’examen des mécanismes opérationnels de coopération dans des affaires sécuritaires d’intérêt commun.

+ La visite de Lerner intervient après celle de Frédéric Veaux, patron de la police nationale française +

Les deux responsables ont insisté sur l’importance d’aller de l’avant dans cette coopération et d’élargir le spectre de l’assistance technique, de manière à garantir l’échange d’expériences et d’expertise pour renforcer la sécurité commune et faire face aux défis et aux dangers qui guettent les deux pays.

La même source précise que cette rencontre intervient dans le cadre de l’engagement du Royaume du Maroc dans le renforcement des relations de coopération internationale dans les domaines de la sécurité et du renseignement, le Maroc étant un partenaire sérieux et fiable dans la préservation de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et international.

Rappelons que la visite au Maroc de Nicolas Lerner intervient quelques jours après celle de Frédéric Veaux, patron de la police nationale française, le 12 décembre.

Frédéric Veaux avait tenu une séance de travail avec Abdellatif Hammouchi autour de plusieurs sujets d’intérêt commun au coeur de la coopération sécuritaire bilatérale, et de la manière de renforcer les mécanismes de cette coopération dans différents domaines, dont la lutte contre le trafic de drogues et de stupéfiants, l’immigration illégale, la menace terroriste, la cybercriminalité ainsi que les autres formes de la criminalité transfrontalière.(Le360.ma)

