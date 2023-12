Analyse – L’exceptionnalisme américain en 2024

Prospective. À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, trois grands camps apparaissent dans le débat américain sur la manière dont les États-Unis devraient interagir avec le reste du monde.

Selon Joseph S. Nye, Jr., professeur à l’Université Harvard, les trois grands camps sont: « les Internationalistes » libéraux qui dominent depuis la Seconde Guerre mondiale, « les retrancheurs » qui veulent se retirer de certaines alliances et institutions et enfin les « America Firsters » qui adoptent une vision étroite, parfois isolationniste, du rôle de l’Amérique dans le monde.

Les citoyens américains considèrent depuis longtemps leur pays comme moralement exceptionnel. Stanley Hoffmann, un intellectuel franco-américain, a déclaré que si chaque pays se considère unique, la France et les États-Unis se distinguent par la conviction que leurs valeurs sont universelles.

La France, cependant, était limitée par l’équilibre des forces en Europe et ne pouvait donc pas poursuivre pleinement ses ambitions universalistes. Seuls les États-Unis avaient le pouvoir de le faire, souligne ce professeur dans une analyse publiée sur le site américain project-syndicate.org.

+ Le « pouvoir magique » +

Le problème n’est pas que les Américains soient moralement supérieurs ; c’est que de nombreux Américains veulent croire que leur pays est une force du bien dans le monde. Les réalistes se plaignent depuis longtemps du fait que ce moralisme dans la politique étrangère américaine interfère avec une analyse claire du pouvoir.

Pourtant, le fait est que la culture politique libérale américaine a fait une énorme différence dans l’ordre international libéral qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde d’aujourd’hui serait très différent si Hitler était sorti victorieux ou si l’Union soviétique de Staline avait prévalu pendant la guerre froide.

L’exceptionnalisme américain a trois sources principales. Depuis 1945, l’héritage dominant a été l’héritage des Lumières, en particulier les idées libérales adoptées par les fondateurs de l’Amérique. Comme l’a dit le président John F. Kennedy, « le « pouvoir magique » de notre côté est le désir de chaque personne d’être libre, de chaque nation d’être indépendante…

C’est parce que je crois que notre système est plus conforme aux principes fondamentaux de l’indépendance nature humaine et je crois que nous finirons par réussir ». Le libéralisme des Lumières considère que ces droits sont universels et ne se limitent pas aux États-Unis.

+ Le racisme et l’esclavagisme +

Bien entendu, les Américains ont toujours été confrontés à des contradictions dans la mise en œuvre de leur idéologie libérale. Le fléau de l’esclavage a été inscrit dans la Constitution, et il a fallu plus d’un siècle après la guerre civile avant que le Congrès n’adopte la loi de 1964 sur les droits civils. Le racisme reste encore aujourd’hui un facteur majeur de la politique américaine.

Les Américains diffèrent également sur la manière de promouvoir les valeurs libérales en politique étrangère. Pour certains, le projet universaliste est devenu un prétexte pour envahir d’autres pays et imposer des régimes amis. Le racisme a sans aucun doute joué un rôle dans les interventions américaines dans des pays comme le Mexique, Haïti et les Philippines. Pour d’autres, cependant, le libéralisme a été le moteur de la création d’un système de droit international et d’institutions qui protègent la liberté nationale en modérant l’anarchie internationale.

Un deuxième courant d’exception américain découle des racines religieuses puritaines du pays. Ceux qui ont fui la Grande-Bretagne pour adorer Dieu de manière plus pure dans le nouveau monde se considéraient comme un peuple élu. Leur projet était moins de nature croisée qu’anxieux et contenu, à l’instar de l’approche actuelle de « retranchement » consistant à façonner l’Amérique comme une ville sur une colline pour en attirer d’autres.

Les fondateurs eux-mêmes craignaient que la nouvelle république ne perde sa vertu, comme l’avait fait la république romaine. Au XIXe siècle, des visiteurs européens aussi divers qu’Alexis de Tocqueville et Charles Dickens ont noté l’obsession américaine pour la vertu, le progrès et le déclin. Mais cette préoccupation morale était plus intérieure que extérieure.

+ L’isolationnisme +

La troisième source de l’exceptionnalisme américain sous-tend les autres : la taille et la situation géographique de l’Amérique lui ont toujours conféré un avantage géopolitique. Au XIXe siècle déjà, De Tocqueville soulignait la situation géographique particulière de l’Amérique. Protégée par deux océans et bordée par des voisins plus faibles, elle a pu se concentrer largement sur son expansion vers l’ouest tout au long du XIXe siècle, évitant ainsi les luttes pour le pouvoir mondial centrées sur l’Europe.

Mais lorsque les États-Unis sont devenus la plus grande économie mondiale au début du XXe siècle, ils ont commencé à penser en termes de puissance mondiale. Après tout, elle disposait des ressources, de la marge de manœuvre et de nombreuses occasions de se livrer, pour le meilleur comme pour le pire.

Elle avait la motivation et la capacité de prendre la tête de la création de biens publics mondiaux, ainsi que la liberté de définir largement ses intérêts nationaux. Cela signifiait soutenir un système commercial international ouvert, la liberté des mers et d’autres biens communs, ainsi que le développement des institutions internationales. La taille crée une base réaliste importante pour l’exceptionnalisme américain.

L’isolationnisme était la réponse américaine à l’équilibre des pouvoirs mondial du XIXe siècle. La république américaine, relativement faible, pouvait se montrer impérialiste à l’égard de ses petits voisins, mais elle devait suivre une politique prudemment réaliste à l’égard des puissances européennes. Même si la doctrine Monroe affirmait une séparation entre l’hémisphère occidental et l’équilibre européen, une telle politique ne pouvait être maintenue que parce qu’elle coïncidait avec les intérêts britanniques et le contrôle des mers par la Royal Navy.

Mais à mesure que la puissance américaine grandissait, ses options se multipliaient. Un tournant important s’est produit en 1917, lorsque le président Woodrow Wilson a rompu avec la tradition et a envoyé deux millions d’Américains combattre en Europe. Bien que la Société des Nations libérale créée par Wilson à la fin de la guerre ait été répudiée par ses compatriotes américains, elle a jeté les bases des Nations Unies et de l’ordre libéral après 1945.

Aujourd’hui, le président Joe Biden et la plupart des démocrates disent vouloir maintenir et préserver l’ordre existant, tandis que Donald Trump et les America Firsters veulent l’abandonner, et les retrancheurs des deux partis espèrent choisir parmi les restes.

In fine, les conflits en cours en Europe, en Asie et au Moyen-Orient seront fortement affectés par l’approche qui prévaudra lors des élections de l’année prochaine, ajoute la même source.

