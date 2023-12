Migration – Frontex dévoile les prochaines étapes pour “une coopération plus étroite” avec le Maroc

Cette semaine, le directeur exécutif de Frontex, Hans Leijtens, se rend à Rabat dans le but de renforcer le dialogue et la coopération avec les autorités de gestion des flux migratoires aux frontières.

La visite a lieu dans le cadre du Frontex-Maroc Comité Mixte, co-présidé avec Khalid Zerouali, Wali, directeur des migrations et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur du Maroc, selon le site frontex.europa.eu.

Pour rappel, Frontex, qui est une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ne cache pas ses soucis concernant une montée en puissance de la migration clandestine en provenance du Sénégal et de la Tunisie, alors que du côté marocaine “la situation est sous contrôle”, affirme-t-on.

+ « Le Maroc se distingue comme un partenaire crucial en Afrique » +

L’objectif du Comité Mixte est de convenir d’une feuille de route pour des activités conjointes, qui, en 2024, les deux parties ont l’intention de se concentrer sur la coopération en matière d’analyse des risques, d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques dans les domaines du retour et de la réintégration, de la criminalité transfrontalière et des fonctions de garde côtière, ainsi que sur les efforts communs pour protéger les plus vulnérables aux frontières.

« Le Maroc se distingue comme un partenaire crucial en Afrique. Par conséquent, il n’est pas un hasard si le voyage à Rabat est ma toute première mission en dehors de l’Europe depuis que j’assumer le rôle – le renforcement de ce partenariat n’est pas seulement un objectif ; c’est une priorité dans notre programme de coopération internationale », a déclaré le directeur exécutif de Frontex, Hans Leijtens.

La coopération avec les pays tiers fait partie intégrante du mandat de Frontex visant à assurer la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée européenne des frontières (IBM) et l’une des priorités stratégiques du travail de l’agence.

Article19.ma