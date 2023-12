Diplomatie – L’Allemagne réitère sa position concernant la question du Sahara marocain

L’Allemagne a réitéré sa position concernant la question du Sahara marocain, qui considère « le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les deux parties », telle qu’exprimée dans la Déclaration conjointe du 25 août 2022.

Cette position a été réaffirmée à l’occasion de la 50-ème session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne, qui s’est tenue à Rabat les 07 et 08 décembre 2023.

La Déclaration Conjointe du 25 août 2022 a été adoptée à l’issue de la rencontre du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre fédérale des Affaires étrangères d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock.

Dans cette même déclaration, la partie allemande a souligné l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et a réaffirmé son soutien à la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.

